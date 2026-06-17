Дубль Холанда помог Норвегии крупно обыграть Ирак

сегодня, 08:24

Сборная Ирака потерпела поражение от команды Норвегии в матче первого тура группового этапа чемпионата мира (1:4).

На 29-й минуте норвежцы вышли вперёд после гола Эрлинга Холанда. На 39-й иракцы отыгрались усилиями Аймена Хуссейна. На 43-й Холанд сделал дубль. Лео Эстигор на 76-й увеличил преимущество представителей Европы. На 90+6-й автогол Хуссейна сделал счёт более крупным.