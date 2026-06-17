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Дубль Холанда помог Норвегии крупно обыграть Ирак

сегодня, 08:24
ИракЛоготип футбольный клуб Ирак1 : 4Логотип футбольный клуб НорвегияНорвегияЗавершен

Сборная Ирака потерпела поражение от команды Норвегии в матче первого тура группового этапа чемпионата мира (1:4).

На 29-й минуте норвежцы вышли вперёд после гола Эрлинга Холанда. На 39-й иракцы отыгрались усилиями Аймена Хуссейна. На 43-й Холанд сделал дубль. Лео Эстигор на 76-й увеличил преимущество представителей Европы. На 90+6-й автогол Хуссейна сделал счёт более крупным.

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баск
баск
сегодня в 08:36
В прежние годы сборная Ирака почти не пробивалась на мундиали и прошла мимо меня, то есть раньше я не видел эту сборную вообще. Знакомиться пришлось заочно, по результатам отбора.

Многоступенчатый азиатский отбор иракцы прошли сильно.
Можно было предположить, что они смогут стать сегодня достойным спарринг-партнёром для норгов. Однако не стали. Да, посопротивлялись немного, а в первом тайме даже смогли забить.

Но играли-то норги практически пешком..
Вышли погулять по травке, променад у них был, Эдегор на 80' заменялся, так выглядел даже не вспотевшим, просто лёгкий румянец приобрёл.
Прогулялись и безмятежно унесли 3 очка.

Иракцы же, несмотря на эту прогулку соперника, заметно побаивались его, коленки у них потряхивало. Тем самым иракцы опровергли своё гордое прозвище "Львы Месопотамии". Какие уж там львы, скорее ягнята.

Кстати, злые языки болтают, что последнего живого льва в Месопотамии завалили ещё во времена кремниевых ружей))
Гость
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