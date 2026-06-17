Месси повторил рекорд чемпионатов мира по голам

сегодня, 08:46

Сборная Аргентины одержала крупную победу над командой Алжира в стартовом туре чемпионата мира 2026 года (3:0).

Автором всех трёх голов аргентинцев стал нападающий «Интер Майами» . После хет-трика, который стал для него первым на ЧМ , у форварда стало 16 мячей за всё время выступлений на чемпионатах мира, по этому показателю он сравнялся с рекордсменом в истории турнира — бывшим футболистом сборной Германии .

Также прошедшая игра стала для Месси 200-й в составе национальной команды.