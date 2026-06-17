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Месси повторил рекорд чемпионатов мира по голам

сегодня, 08:46
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина3 : 0Логотип футбольный клуб АлжирАлжирЗавершен

Сборная Аргентины одержала крупную победу над командой Алжира в стартовом туре чемпионата мира 2026 года (3:0).

Автором всех трёх голов аргентинцев стал нападающий «Интер Майами» Лионель Месси. После хет-трика, который стал для него первым на ЧМ, у форварда стало 16 мячей за всё время выступлений на чемпионатах мира, по этому показателю он сравнялся с рекордсменом в истории турнира — бывшим футболистом сборной Германии Мирославом Клозе.

Также прошедшая игра стала для Месси 200-й в составе национальной команды.

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Все комментарии
tx2mt9vr4xbd
tx2mt9vr4xbd
сегодня в 09:07
Думаю что Мессеныш на этом ЧМ еще не один рекорд побьет... удачи ему!
Конкурс бот
Конкурс бот
сегодня в 09:00
ЮЗИК больше всех вчера набрал очков в Соккер-Мании - 25. Поздравляем! Чемпионат мира 2026
Nenash
Nenash
сегодня в 08:58
Лучший по г+п на ЧМ.. Установил 11 рекордов за один матч.. Хорошо подготовился к ЧМ.. Это он умеет.. Без лишней болтовни и напыщенности.. Но эту игру и рекорды надо забыть.. ☝️
don_surio
don_surio
сегодня в 08:55
Обгонит 100%.
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