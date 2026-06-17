Австрия выиграла у Иордании в матче ЧМ-2026

сегодня, 09:08

Сборная Австрии обыграла команду Иордании в матче первого тура группового этапа чемпионата мира (3:1).

На 21-й минуте австрийцы открыли счёт усилиями Романо Шмида. Иорданцы ответили голом Али Олвана на 50-й. На 76-й автогол Язана Алараба позволил австрийской сборной снова выйти вперёд. На 90+12-й пенальти реализовал Марко Арнаутович.

В следующем туре Австрия сыграет с Аргентиной, а Иордания встретится с Алжиром.