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Австрия выиграла у Иордании в матче ЧМ-2026

сегодня, 09:08
АвстрияЛоготип футбольный клуб Австрия3 : 1Логотип футбольный клуб ИорданияИорданияЗавершен

Сборная Австрии обыграла команду Иордании в матче первого тура группового этапа чемпионата мира (3:1).

На 21-й минуте австрийцы открыли счёт усилиями Романо Шмида. Иорданцы ответили голом Али Олвана на 50-й. На 76-й автогол Язана Алараба позволил австрийской сборной снова выйти вперёд. На 90+12-й пенальти реализовал Марко Арнаутович.

В следующем туре Австрия сыграет с Аргентиной, а Иордания встретится с Алжиром.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
сегодня в 09:36
по счету может показаться, что австрийцы одержали уверенную победу, но по игре все не так....да, в первом тайме забили гол, да, контролировали игру, но это только в первом тайме! на второй тайм иорданцы вышли заряженными, наладилась командная игра, пропал мадраж, даже забили гол, но уровень мастерства все же сказался....в итоге австрийцы победили, но с такой игрой, и те, и другие отгребут от Месси
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 09:14
Выигрывает та команда, которая забивает больше. Тут так и произошло. Иордания выглядела симпатичней, но этого мало...
Арнаутовича надо было удалять, когда он локтём киперу зарядил. Умышленно. 100%. На ВАР надо наших судей сажать. "Найду я даже прыщик на теле у слона".(с)
mfu3xrw8uqde
mfu3xrw8uqde
сегодня в 09:10
Иордания забила первый гол на ЧМ.... но опыт Арнаутовича зарешал.....
Гость
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