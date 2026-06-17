Сборная Германии встретилась с ядовитой змеёй

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Полузащитник сборной Германии рассказал о том, что команда повстречала змею в месте базирования на чемпионате мира в США . Слова хавбека приводит газета Bild.

Вчера мы увидели змею, нам сказали, что она ядовитая. При укусе придётся ехать в больницу. Я не думаю, что можно умереть, но это как минимум опасно. Я чувствую, что если наступишь на такую змею, то это может плохо кончиться.