Сборная Германии встретилась с ядовитой змеёй

Полузащитник сборной Германии Йозуа Киммих рассказал о том, что команда повстречала змею в месте базирования на чемпионате мира в США. Слова хавбека приводит газета Bild.
Вчера мы увидели змею, нам сказали, что она ядовитая. При укусе придётся ехать в больницу. Я не думаю, что можно умереть, но это как минимум опасно. Я чувствую, что если наступишь на такую змею, то это может плохо кончиться.
В стартовом туре ЧМ-2026 Германия обыграла Кюрасао со счётом 7:1. В следующем матче она сыграет с Кот-д'Ивуаром.