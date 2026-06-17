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Сборная Германии встретилась с ядовитой змеёй

сегодня, 09:33

Полузащитник сборной Германии Йозуа Киммих рассказал о том, что команда повстречала змею в месте базирования на чемпионате мира в США. Слова хавбека приводит газета Bild.

Вчера мы увидели змею, нам сказали, что она ядовитая. При укусе придётся ехать в больницу. Я не думаю, что можно умереть, но это как минимум опасно. Я чувствую, что если наступишь на такую змею, то это может плохо кончиться.

В стартовом туре ЧМ-2026 Германия обыграла Кюрасао со счётом 7:1. В следующем матче она сыграет с Кот-д'Ивуаром.

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Capral
Capral
сегодня в 09:44
Это и без тебя понятно, что ядовитые змеи опасны. Слушал вчера его прессуху и ещё раз понял, что человек в жизни и игрок на поле- одно целое...
Гость
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