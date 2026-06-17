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Месси объяснил, почему плакал после первого гола на ЧМ-2026

сегодня, 09:47
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина3 : 0Логотип футбольный клуб АлжирАлжирЗавершен

Нападающий и капитан сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал эмоциональную реакцию после своего первого гола на чемпионате мира 2026 года. Комментарий футболиста на своей странице в соцсети X приводит журналист Фабрицио Романо.

Действующие чемпионы мира стартовали с крупной победы над «Алжиром» со счётом 3:0 в стартовом матче турнира. Все три мяча забил Месси, который теперь делит первое место в списке лучших бомбардиров в истории ЧМ с Мирославом Клозе.

Да, я плакал после первого гола, но это было нечто, совершенно не связанное с футболом. Я пережил несколько трудных дней, но благодарен всей делегации и моим товарищам по команде, потому что они всегда были рядом со мной и давали мне много сил. Я люблю играть в футбол, это моя страсть с самого детства.

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Все комментарии
LOpp
LOpp
сегодня в 10:39
я тоже плакал после гола Кудряшова в матче Россия-Хорватия
Comentarios
Comentarios
сегодня в 10:31
Месси вторую молодость вспомнил не ожидал
Capral
Capral
сегодня в 10:24
Штилике тоже плакал, после незабитого пенальти в ворота Франции в 1982г.
Но слёзы мужика- это не бабские слезы, которым нельзя верить... Могу понять пистона, и пожелать ему, еще раз удивить футбольный мир, который, казалось бы, он давно отучил удивляться...
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 10:20, ред.
Самый трудный день заходил вчера
Ночью плакать лень, бросил до утра
Но пришла игра, и собрался в путь
И Алжиру - жуть...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 10:08
Что у него случилось, почему трудные дни?...
Гость
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