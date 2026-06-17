Месси объяснил, почему плакал после первого гола на ЧМ-2026

сегодня, 09:47

Нападающий и капитан сборной Аргентины прокомментировал эмоциональную реакцию после своего первого гола на чемпионате мира 2026 года. Комментарий футболиста на своей странице в соцсети X приводит журналист .

Действующие чемпионы мира стартовали с крупной победы над «Алжиром» со счётом 3:0 в стартовом матче турнира. Все три мяча забил Месси, который теперь делит первое место в списке лучших бомбардиров в истории ЧМ с Мирославом Клозе.