Месси объяснил, почему плакал после первого гола на ЧМ-2026

Нападающий и капитан сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал эмоциональную реакцию после своего первого гола на чемпионате мира 2026 года. Комментарий футболиста на своей странице в соцсети X приводит журналист Фабрицио Романо.
Действующие чемпионы мира стартовали с крупной победы над «Алжиром» со счётом 3:0 в стартовом матче турнира. Все три мяча забил Месси, который теперь делит первое место в списке лучших бомбардиров в истории ЧМ с Мирославом Клозе.
Да, я плакал после первого гола, но это было нечто, совершенно не связанное с футболом. Я пережил несколько трудных дней, но благодарен всей делегации и моим товарищам по команде, потому что они всегда были рядом со мной и давали мне много сил. Я люблю играть в футбол, это моя страсть с самого детства.
Но слёзы мужика- это не бабские слезы, которым нельзя верить... Могу понять пистона, и пожелать ему, еще раз удивить футбольный мир, который, казалось бы, он давно отучил удивляться...
Ночью плакать лень, бросил до утра
Но пришла игра, и собрался в путь
И Алжиру - жуть...