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Мбаппе — лучший бомбардир в истории сборной Франции

сегодня, 10:16
ФранцияЛоготип футбольный клуб Франция3 : 1Логотип футбольный клуб СенегалСенегалЗавершен

Нападающий Килиан Мбаппе вышел на первое место в списке лучших бомбардиров сборной Франции.

Футболист сделал дубль в матче первого тура группового этапа чемпионата мира с Сенегалом (3:1).

У форварда теперь 58 голов в 99 играх. По количеству забитых мячей он обошёл Оливье Жиру, на счету которого 57 голов в 137 поединках.

Кроме того, Мбаппе забил 14-й мяч на чемпионатах мира и в списке лучших бомбардиров в истории турнира обогнал бразильца Пеле (12) и своего соотечественника Жюста Фонтена (13), сравнявшись с немцем Гердом Мюллером, с которым делит теперь третье место. Впереди идут бразилец Роналдо (15), немец Мирослав Клозе и аргентинец Лионель Месси (по 16).

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 10:38
Лучшей сборной - выиграть ЧМ !!!
Мбаппе взять реванш...за форс-мажор 4 года назад....
Прям хоть бы жребий свёл их с Аргами....
Олисе...Барколя...Мбаппе...в пыль должны их стереть....
Никогда не забуду как нынешние чемпионы мира отмечали ту победу...
Карма должна вернуться....
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