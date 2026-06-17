Мбаппе — лучший бомбардир в истории сборной Франции

сегодня, 10:16

Нападающий вышел на первое место в списке лучших бомбардиров сборной Франции.

Футболист сделал дубль в матче первого тура группового этапа чемпионата мира с Сенегалом (3:1).

У форварда теперь 58 голов в 99 играх. По количеству забитых мячей он обошёл , на счету которого 57 голов в 137 поединках.

Кроме того, Мбаппе забил 14-й мяч на чемпионатах мира и в списке лучших бомбардиров в истории турнира обогнал бразильца (12) и своего соотечественника (13), сравнявшись с немцем , с которым делит теперь третье место. Впереди идут бразилец Роналдо (15), немец Мирослав Клозе и аргентинец Лионель Месси (по 16).