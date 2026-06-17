Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиВокруг футболаЧемпионат мира 2026

Мама Возиньи может получить визу до следующей игры

сегодня, 10:47
ИспанияЛоготип футбольный клуб Испания0 : 0Логотип футбольный клуб Кабо-ВердеКабо-ВердеЗавершен

Лидер демократического меньшинства Палаты представителей Конгресса США Хаким Джеффрис обратился с просьбой к государственному секретарю Марко Рубио решить вопрос с получением визы для матери вратаря сборной Кабо-Верде Возиньи. Об этом он написал на своей странице в соцсети Х.

В матче стартового тура группового этапа чемпионата мира африканская команда сыграла вничью с Испанией (0:0). Голкипер отразил 7 ударов и был признан лучшим игроком поединка.

Национальная футбольная сборная Кабо-Верде шокировала Испанию благодаря историческому выступлению вратаря Возиньи. Его мама не смогла присутствовать из-за проблем с визой. Ни одна мать не должна упускать возможность увидеть, как её ребёнок творит историю. Я попросил государственного секретаря Марко Рубио сделать всё возможное, чтобы обеспечить её присутствие на следующей игре Кабо-Верде.

В следующем туре сборная Кабо-Верде сыграет с Уругваем.

Подписывайся в ВК
Все новости
Возинья  Стадион «Мерседес-Бенц Стэдиум»
Источник: tass.ru Фото: Соцсети Возиньи
Сборная Германии встретилась с ядовитой змеёй
Сегодня, 09:33
ОфициальноБатраков женился на бывшей футболистке «Локомотива»
Вчера, 17:42 Фото
Мохеби об условиях Ирана на ЧМ: «Для футбола это нехорошо»
Вчера, 14:31
ОфициальноВиза игрока сборной Ирана оказалась однократной
Вчера, 14:13
Число подписчиков вратаря Кабо-Верде за ночь достигло 3,5 млн
Вчера, 09:57
Сафонов с женой отметили свадьбу
14 июня
Все комментарии
Grizly88
Grizly88
сегодня в 11:52
Клоуны америкосы
Фил Кио
Фил Кио
сегодня в 10:59
Появление мамы, может сыграть против Возиньи, так иногда бывает. Хотя в 40 лет уже, наверное, научился сдерживать эмоции и волнения.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 10:53
Замечательная история, и американцы должны выжать из неё максимум медийных ништяков, чтобы залепить недочёты
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 