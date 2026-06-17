сегодня, 10:47

Лидер демократического меньшинства Палаты представителей Конгресса США Хаким Джеффрис обратился с просьбой к государственному секретарю Марко Рубио решить вопрос с получением визы для матери вратаря сборной Кабо-Верде . Об этом он написал на своей странице в соцсети Х.

В матче стартового тура группового этапа чемпионата мира африканская команда сыграла вничью с Испанией (0:0). Голкипер отразил 7 ударов и был признан лучшим игроком поединка.

Национальная футбольная сборная Кабо-Верде шокировала Испанию благодаря историческому выступлению вратаря Возиньи. Его мама не смогла присутствовать из-за проблем с визой. Ни одна мать не должна упускать возможность увидеть, как её ребёнок творит историю. Я попросил государственного секретаря Марко Рубио сделать всё возможное, чтобы обеспечить её присутствие на следующей игре Кабо-Верде.

В следующем туре сборная Кабо-Верде сыграет с Уругваем.