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Игрок сборной Ирана получил многократную визу в США

сегодня, 10:57

Агентство Reuters сообщило о получении нападающим сборной Ирана Мехди Тораби многократной визы в США.

У большинства футболистов ранее были оформлены многократные визы, а у Тораби она предназначалась только для одного въезда в страну. После истечения визы Федерация футбола Ирана приняла меры для получения нового въездного документа. В заявлении организации отмечается:

Благодаря усилиям Федерации футбола Ирана и совместной работе с ФИФА Тораби получил новую многократную визу.

Сборная Ирана стартовала на ЧМ-2026 с ничьей в матче с Новой Зеландией (2:2). В следующем туре она сыграет с Бельгией.

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