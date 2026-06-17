Игрок сборной Ирана получил многократную визу в США

сегодня, 10:57

Агентство Reuters сообщило о получении нападающим сборной Ирана многократной визы в США .

У большинства футболистов ранее были оформлены многократные визы, а у Тораби она предназначалась только для одного въезда в страну. После истечения визы Федерация футбола Ирана приняла меры для получения нового въездного документа. В заявлении организации отмечается:

Благодаря усилиям Федерации футбола Ирана и совместной работе с ФИФА Тораби получил новую многократную визу.