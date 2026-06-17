Игрок сборной Ирана получил многократную визу в США

Агентство Reuters сообщило о получении нападающим сборной Ирана Мехди Тораби многократной визы в США.
У большинства футболистов ранее были оформлены многократные визы, а у Тораби она предназначалась только для одного въезда в страну. После истечения визы Федерация футбола Ирана приняла меры для получения нового въездного документа. В заявлении организации отмечается:
Благодаря усилиям Федерации футбола Ирана и совместной работе с ФИФА Тораби получил новую многократную визу.
Сборная Ирана стартовала на ЧМ-2026 с ничьей в матче с Новой Зеландией (2:2). В следующем туре она сыграет с Бельгией.