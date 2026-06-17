В сборной Франции выразили недовольство состоянием поля

сегодня, 11:35

Представители сборной Франции критически отозвались о состоянии газона в матче с Сенегалом.

Игра в рамках первого тура группового этапа чемпионата мира прошла на стадионе «Мидоулэндс» в Ист-Ратерфорде ( США , штат Нью-Джерси) и завершилась победой французов со счётом 3:1.

Reuters привёл комментарий полузащитника и главного тренера .

Рабьо:

Я даже не знаю, можно ли это назвать полем. Такое чувство, что оно больше было искусственным — довольно твёрдое и жёсткое.

Дешам на пресс-конференции назвал покрытие газона «специфическим»:

Думаю, под ним, вероятно, бетон, очень короткие волокна.

По словам специалиста, покрытие отличалось от того, которое было на Клубном чемпионате мира в прошлом году, несколько игр того турнира также прошли на стадионе в Ист-Ратерфорде.

Дешам отметил, что отскок теперь немного другой, добавив, что его команда адаптируется к условиям.