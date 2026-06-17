Игроки сборной Норвегии получили два выходных

Главный тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен решил предоставить футболистам два выходных после победного матча первого тура группового этапа чемпионата мира над Ираком со счётом 4:1. Об этом сообщает Reuters.
Игра состоялась в Фоксборо (США, штат Массачусетс).
Думаю, будет хорошо не видеть их следующие два дня. Многих игроков навестят семьи. Они, конечно, могут потренироваться, если захотят, но я предпочту, если они поиграют в гольф, если умеют. Очень хорошо, что у нас сейчас пауза, потому что всё было очень напряжённо. Все могли почувствовать, что это крупное событие и тяжёлый турнир, и они могут проветриться, расслабиться и повидать свои семьи.
Для норвежцев участие в ЧМ стало первым с 1998 года. Лучшим их результатом является выход в 1/8 финала в 1938 и 1998-м. В следующем туре сборная Норвегии сыграет с Сенегалом.