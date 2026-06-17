Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: событияЧемпионат мира 2026

Игроки сборной Норвегии получили два выходных

сегодня, 11:51
ИракЛоготип футбольный клуб Ирак1 : 4Логотип футбольный клуб НорвегияНорвегияЗавершен

Главный тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен решил предоставить футболистам два выходных после победного матча первого тура группового этапа чемпионата мира над Ираком со счётом 4:1. Об этом сообщает Reuters.

Игра состоялась в Фоксборо (США, штат Массачусетс).

Думаю, будет хорошо не видеть их следующие два дня. Многих игроков навестят семьи. Они, конечно, могут потренироваться, если захотят, но я предпочту, если они поиграют в гольф, если умеют. Очень хорошо, что у нас сейчас пауза, потому что всё было очень напряжённо. Все могли почувствовать, что это крупное событие и тяжёлый турнир, и они могут проветриться, расслабиться и повидать свои семьи.

Для норвежцев участие в ЧМ стало первым с 1998 года. Лучшим их результатом является выход в 1/8 финала в 1938 и 1998-м. В следующем туре сборная Норвегии сыграет с Сенегалом.

Подписывайся в ВК
Все новости
Месси объяснил, почему плакал после первого гола на ЧМ-2026
Сегодня, 09:47
СлухиСтали известны детали телефонного разговора между Моуриньо и Мбаппе
Вчера, 22:43
Официально«МЛ Витебск» отстранил Адиева от тренировок с командой
Вчера, 16:39
ОфициальноСборная Франции сфотографировалась в формах своих первых команд
Вчера, 13:48 Фото
Рулевой Уругвая опустил глаза вниз во время официальной фотосессии ЧМ-2026
Вчера, 11:58 Фото
Инфантино посетил раздевалку сборной Ирана
Вчера, 11:38
Все комментарии
nw34pptxwsnh
nw34pptxwsnh
сегодня в 12:00
Хорошо расслабятся и потеряют игровой тонус.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 