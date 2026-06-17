Игроки сборной Норвегии получили два выходных

сегодня, 11:51

Главный тренер сборной Норвегии решил предоставить футболистам два выходных после победного матча первого тура группового этапа чемпионата мира над Ираком со счётом 4:1. Об этом сообщает Reuters.

Игра состоялась в Фоксборо ( США , штат Массачусетс).

Думаю, будет хорошо не видеть их следующие два дня. Многих игроков навестят семьи. Они, конечно, могут потренироваться, если захотят, но я предпочту, если они поиграют в гольф, если умеют. Очень хорошо, что у нас сейчас пауза, потому что всё было очень напряжённо. Все могли почувствовать, что это крупное событие и тяжёлый турнир, и они могут проветриться, расслабиться и повидать свои семьи.