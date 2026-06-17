Скалони о Месси: «Невероятно, он делает это уже 20 лет»

сегодня, 11:59

Главный тренер сборной Аргентины прокомментировал игру нападающего и капитана команды в матче первого тура группового этапа чемпионата мира с Алжиром (3:0). Все три мяча забил форвард.

Комментарий Скалони приводит пресс-служба национальной команды.

Лео Месси? Без слов, что я могу сказать. Это невероятно, он делает это уже 20 лет, все люди наслаждаются тем, что он делает. Пока Лео хочет, он будет лучшим. Мы должны наслаждаться этим моментом, потому что будем скучать по нему, когда его уже не будет на поле.

После хет-трика у Месси стало 16 голов на ЧМ , по этому показателю он сравнялся с немцем Мирославом Клозе, который единолично возглавлял список лучших бомбардиров в истории турнира.

Во втором туре сборная Аргентины сыграет с Австрией.