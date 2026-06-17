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Скалони о Месси: «Невероятно, он делает это уже 20 лет»

сегодня, 11:59
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина3 : 0Логотип футбольный клуб АлжирАлжирЗавершен

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони прокомментировал игру нападающего и капитана команды Лионеля Месси в матче первого тура группового этапа чемпионата мира с Алжиром (3:0). Все три мяча забил форвард.

Комментарий Скалони приводит пресс-служба национальной команды.

Лео Месси? Без слов, что я могу сказать. Это невероятно, он делает это уже 20 лет, все люди наслаждаются тем, что он делает. Пока Лео хочет, он будет лучшим. Мы должны наслаждаться этим моментом, потому что будем скучать по нему, когда его уже не будет на поле.

После хет-трика у Месси стало 16 голов на ЧМ, по этому показателю он сравнялся с немцем Мирославом Клозе, который единолично возглавлял список лучших бомбардиров в истории турнира.

Во втором туре сборная Аргентины сыграет с Австрией.

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sk9t6fjzr9cm
sk9t6fjzr9cm
сегодня в 12:03
Ну неужели нельзя закрыть одного возрастного игрока?
Гость
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