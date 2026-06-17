Бернарду Силва перешёл в «Реал»

сегодня, 12:07

Мадридский «Реал» объявил о переходе полузащитника . Контракт рассчитан до 30 июня 2028 года.

Экс-капитан «Манчестер Сити» покинул английский клуб после окончания сезона 2025/26, он выступал за него с 2017-го.