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Бернарду Силва перешёл в «Реал»

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Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 13:31
Думаю будет полезен ещё Реалу!
Lobo77
Lobo77 ответ Karkaz (раскрыть)
сегодня в 13:03
Учитывая сколько очков всезоне 25/26 Реал потерял в битвах с автобусами...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 12:51
неужели будет 4-2-3-1 с Вальверде и Бернарду в опорке?
и готов ли Мбаппе играть на острие?
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Drosmo (раскрыть)
сегодня в 12:45, ред.
По поводу интенсивности я тут не соглашусь. В Англии скорости выше, но и опеки меньше, а следовательно и единоборств. В Испании сразу ломать начнут, - без прилюдий. Не успел поджать ноги, - алес, оуфидерзейн.
Вон Рюдигер, Бэйл, Озил, Азар живые примеры.
Karkaz
Karkaz
сегодня в 12:43
Бернарду еще пару лет на высоком уровне сможет играть, сомнений у меня в нём нет. Но для Барсы, мне кажется, он бы больше подошёл. В Реале надо будет бегать в контратаку, а в Барсе взламывать автобусы, что собственно ему привычнее, по игре в Сити.
Drosmo
Drosmo ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 12:39
Ну Модричу 41 в этом году, а Силве 32. Всё-таки 9 лет это существенная разница. Да и очень сдал Лука в последнем сезоне, столько потерь мяча у хорвата я не видел за всю его карьеру как за один последний сезон в Реале. Хотя я был против ухода Модрича, так как он помимо своей игры, мог многому научить молодых игроков, да и в раздевалке имел авторитет, и думаю с его присутствием в команде многих неприятных инцидентов в этом сезоне можно было бы избежать.

Ну а Бернарду Силву в данной ситуации просто грех было не взять задарма. И так же как и у Модрича, у Силву могут перенимать опыт более молодые игроки, тот же Гюлер к примеру. Да и в Ла Лиге, где интенсивность футбола на порядок ниже чем в АПЛ, думаю Бернарду ещё сможет попылить сезон-другой. Плюс он португалец как и Моуринью, а это ещё плюс 10 баллов к взаимопониманию с тренером.

Но только следующий сезон покажет, что со всего этого выйдет. Так что будем посмотреть.
Agamaga005
Agamaga005
сегодня в 12:32
Решили теперь стариков набрать, продлевать?
Трудно будет играть против молодёжи Барселоны.
Grizly88
Grizly88
сегодня в 12:24
Маур окончательно загубит Реал пригласив туда старичков
qyqwn3tqe85h
qyqwn3tqe85h
сегодня в 12:21
Пока Барса и Атлетико размышляли.....Реал действовал....
Джохар Ву
Джохар Ву
сегодня в 12:18
Барселона потеряла фантастического игрока, очень жаль(
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 12:16, ред.
Стоило ли в таком случае отпускать Модрича ?!
Бернарду хорош, но максимум минут на 25, край -30. Ну и как потом строить игру после его замены ? Плюс не стоит забывать, что в Англии нет таких команд, как Хетафе..., со всеми потенциальными вытекающими... (тьфу,тьфу).

Ладно..., положимся на чуйку Маура. Тому виднее.
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