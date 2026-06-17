Бернарду Силва перешёл в «Реал»

Мадридский «Реал» объявил о переходе полузащитника Бернарду Силвы. Контракт рассчитан до 30 июня 2028 года.
Экс-капитан «Манчестер Сити» покинул английский клуб после окончания сезона 2025/26, он выступал за него с 2017-го.
Мадридский «Реал» объявил о переходе полузащитника Бернарду Силвы. Контракт рассчитан до 30 июня 2028 года.
Экс-капитан «Манчестер Сити» покинул английский клуб после окончания сезона 2025/26, он выступал за него с 2017-го.
Ну а Бернарду Силву в данной ситуации просто грех было не взять задарма. И так же как и у Модрича, у Силву могут перенимать опыт более молодые игроки, тот же Гюлер к примеру. Да и в Ла Лиге, где интенсивность футбола на порядок ниже чем в АПЛ, думаю Бернарду ещё сможет попылить сезон-другой. Плюс он португалец как и Моуринью, а это ещё плюс 10 баллов к взаимопониманию с тренером.
Но только следующий сезон покажет, что со всего этого выйдет. Так что будем посмотреть.
Вон Рюдигер, Бэйл, Озил, Азар живые примеры.