Месси — первый футболист, сыгравший на 6 чемпионатах мира

сегодня, 12:25

Нападающий сборной Аргентины стал первым футболистом, выступившим на шести чемпионатах мира.

Форвард отыграл стартовую для национальной команды встречу ЧМ -2026 с Алжиром (3:0), отметившись хет-триком.

На пяти ЧМ сыграли мексиканцы Антонио Карбахаль и Рафаэль Маркес, немцы Лотар Маттеус и Мануэль Нойер, а также Криштиану Роналду, вошедший в заявку сборной Португалии на турнир 2026 года.

Кроме того, Месси обновил рекорд чемпионатов мира по количеству проведённых игр. Поединок с алжирцами стал для него 27-м в истории соревнования. Из тех, кто ещё выступает, ближе всех к аргентинцу по этому показателю подобрался Роналду (22).