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Месси — первый футболист, сыгравший на 6 чемпионатах мира

сегодня, 12:25
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина3 : 0Логотип футбольный клуб АлжирАлжирЗавершен

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси стал первым футболистом, выступившим на шести чемпионатах мира.

Форвард отыграл стартовую для национальной команды встречу ЧМ-2026 с Алжиром (3:0), отметившись хет-триком.

На пяти ЧМ сыграли мексиканцы Антонио Карбахаль и Рафаэль Маркес, немцы Лотар Маттеус и Мануэль Нойер, а также Криштиану Роналду, вошедший в заявку сборной Португалии на турнир 2026 года.

Кроме того, Месси обновил рекорд чемпионатов мира по количеству проведённых игр. Поединок с алжирцами стал для него 27-м в истории соревнования. Из тех, кто ещё выступает, ближе всех к аргентинцу по этому показателю подобрался Роналду (22).

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Все комментарии
Futurista
Futurista ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 13:19
Да здесь пичаль)👇...Рон на всех ЧМ забивал...и на этом забьёт...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 13:08
Рон и здесь второй, а не первый. Пичаль...
Нелетучий голландец
Нелетучий голландец
сегодня в 12:49, ред.
А мог бы быть Очоа.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 12:43
жаль, что на ЧМ в ЮАРе не получилось забить гола.
Agamaga005
Agamaga005 ответ Grizly88 (раскрыть)
сегодня в 12:34
По форме он спокойно может себе позволить выступать на 6 ЧМ, на 7 не будет. А где его молодые партнёры? Им надо себя показать, а не быть пассажирами.
Grizly88
Grizly88
сегодня в 12:30
А что не играть ему на 6? Он и на седьмой чм поедит, раньше было строго если физикой не тянет не едит игрок на чм. Шас кого только не берут ради шоу , а присутствии Месси и Роналду всегда шоу
Futurista
Futurista
сегодня в 12:27
Первый)...повезло с расписанием игр на ЧМ...
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