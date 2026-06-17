Инфантино отметил талант Месси, говоря о повторении рекорда

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино на своей странице в социальной сити прокомментировал повторение нападающим сборной Аргентины Лионелем Месси рекорда по количеству голов на чемпионатах мира.
Форвард принял участие в стартовом матче аргентинцев на ЧМ-2026 и забил все три мяча национальной команды в игре с Алжиром (3:0). Теперь у футболиста 16 голов на чемпионатах мира, по этому показателю он сравнялся с лучшим бомбардиром в истории турнира немцем Мирославом Клозе.
Поздравляю чемпиона мира Лионеля Месси с его 16-м голом на чемпионатах мира по футболу и тем, что он сравнялся по количеству голов с Мирославом Клозе. Это достижение говорит о твоём таланте, который существует вне времени, и ты продолжаешь дарить радость миллионам людей по всему миру.