Инфантино отметил талант Месси, говоря о повторении рекорда

сегодня, 12:41

Президент Международной федерации футбола ( ФИФА ) на своей странице в социальной сити прокомментировал повторение нападающим сборной Аргентины рекорда по количеству голов на чемпионатах мира.

Форвард принял участие в стартовом матче аргентинцев на ЧМ -2026 и забил все три мяча национальной команды в игре с Алжиром (3:0). Теперь у футболиста 16 голов на чемпионатах мира, по этому показателю он сравнялся с лучшим бомбардиром в истории турнира немцем Мирославом Клозе.