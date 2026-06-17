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Месси о рекорде: «Честь быть наравне с Клозе, но это ничего не значит»

сегодня, 14:20
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина3 : 0Логотип футбольный клуб АлжирАлжирЗавершен

Нападающий и капитан сборной Аргентины Лионель Месси не считает большим событием повторение рекорда Мирослава Клозе по голам на чемпионатах мира. Слова футболиста приводит издание La Derecha Diario.

После хет-трика в ворота Алжира в матче первого тура ЧМ-2026, в котором действующие чемпионы мира выиграли со счётом 3:0, на счету Месси стало 16 голов в истории турнира — столько же у немца, который единолично возглавлял список лучших бомбардиров ЧМ.

Это честь быть наравне с Клозе, но это ничего не значит, [бразильский нападающий] Роналдо был одним из величайших, но он не на первом месте. Так что это просто статистика.

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Все комментарии
AlanW 1
AlanW 1
сегодня в 14:53
Футболистам поменьше стоит языком работать,а больше думать о следующих матчах...
RoyalMadrid
RoyalMadrid
сегодня в 14:42
Роналдо 15 голов за 3 ЧМ (1998, 2002, 2006) по 5 голов за каждый ЧМ
Клозе 16 голов за 4 ЧМ (2002, 2006, 2010, 2014) по 4 гола за ЧМ
Месси 16 голов за 6 ЧМ (2006, 2010, 2014, 2018, 2022, 2026) серия может продолжатся, пока по 3 гола за ЧМ

В современном коммерческом футболе цифры просто статистика
d93kmf39kfhj
d93kmf39kfhj
сегодня в 14:29
Много языком болтаешь,люди не забыли как ты купил ЧМ!!!
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 14:23, ред.
"Это честь быть наравне с Клозе, но это ничего не значит, [португальский нападающий] Роналду величайший, но он не на первом месте. Так что это просто статистика" вот за эти слова можно прибавить уважения, если бы он лет 15ть назад их сказал, когда рвал и метал за статистику
Гость
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