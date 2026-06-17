Месси о рекорде: «Честь быть наравне с Клозе, но это ничего не значит»

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Нападающий и капитан сборной Аргентины не считает большим событием повторение рекорда по голам на чемпионатах мира. Слова футболиста приводит издание La Derecha Diario.

После хет-трика в ворота Алжира в матче первого тура ЧМ -2026, в котором действующие чемпионы мира выиграли со счётом 3:0, на счету Месси стало 16 голов в истории турнира — столько же у немца, который единолично возглавлял список лучших бомбардиров ЧМ .