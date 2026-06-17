Месси о рекорде: «Честь быть наравне с Клозе, но это ничего не значит»

Нападающий и капитан сборной Аргентины Лионель Месси не считает большим событием повторение рекорда Мирослава Клозе по голам на чемпионатах мира. Слова футболиста приводит издание La Derecha Diario.
После хет-трика в ворота Алжира в матче первого тура ЧМ-2026, в котором действующие чемпионы мира выиграли со счётом 3:0, на счету Месси стало 16 голов в истории турнира — столько же у немца, который единолично возглавлял список лучших бомбардиров ЧМ.
Это честь быть наравне с Клозе, но это ничего не значит, [бразильский нападающий] Роналдо был одним из величайших, но он не на первом месте. Так что это просто статистика.
Клозе 16 голов за 4 ЧМ (2002, 2006, 2010, 2014) по 4 гола за ЧМ
Месси 16 голов за 6 ЧМ (2006, 2010, 2014, 2018, 2022, 2026) серия может продолжатся, пока по 3 гола за ЧМ
В современном коммерческом футболе цифры просто статистика