Егор Пруцев стал футболистом «Дюнкерка»

сегодня, 14:50

«Дюнкерк» объявил о переходе на правах свободного агента российского полузащитника . Контракт рассчитан до 2030 года.

Предыдущим клубом футболиста была белградская «Црвена Звезда», за которую он выступал с лета 2022-го, перейдя из «Сочи». Сербская команда не раз отдавала игрока в аренду — словенскому «Целе» и белградскому ОФК.

Как отмечает пресс-служба «Дюнкерка», в клубе следили за россиянином с января 2024 года. Несмотря на предложения из нескольких стран, Пруцев выбрал французскую команду.

В прошедшем сезоне «Дюнкерк» занял 10-е место в Лиге 2.