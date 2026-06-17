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ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферыФранция. Лига 2 2025/2026

Егор Пруцев стал футболистом «Дюнкерка»

сегодня, 14:50

«Дюнкерк» объявил о переходе на правах свободного агента российского полузащитника Егора Пруцева. Контракт рассчитан до 2030 года.

Предыдущим клубом футболиста была белградская «Црвена Звезда», за которую он выступал с лета 2022-го, перейдя из «Сочи». Сербская команда не раз отдавала игрока в аренду — словенскому «Целе» и белградскому ОФК.

Как отмечает пресс-служба «Дюнкерка», в клубе следили за россиянином с января 2024 года. Несмотря на предложения из нескольких стран, Пруцев выбрал французскую команду.

В прошедшем сезоне «Дюнкерк» занял 10-е место в Лиге 2.

Егор Пруцев стал футболистом «Дюнкерка»

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Unkle_Istwan
Unkle_Istwan
сегодня в 15:13
Ммм... Дюнкерк... Ждёт эвакуации с континента? Её не будет...
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