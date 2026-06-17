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Капитан Тринидада и Тобаго готов играть в любом клубе РПЛ

сегодня, 15:21

Капитан сборной Тринидада и Тобаго, полузащитник канадской команды «Галифакс Уондерерс» Андре Рамперсад рассказал о желании выступать в российском чемпионате.

Конечно, я бы хотел играть в России. Пример Ливая Гарсии вдохновляет всех нас. Он очень хорошего мнения о России, многое рассказывал про РПЛ. Гарсия говорил, что ты должен быть хорошим игроком, чтобы играть в России. Клубы РПЛ, заберите меня к себе — жду предложений. Неважно, какой клуб, я готов играть везде.

9 июня сборная России выиграла у команды Тринидада и Тобаго в товарищеском матче со счётом 3:0. Встреча прошла в Калининграде.

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Водолей Сергеев
Водолей Сергеев
сегодня в 16:35
Я бы "Балтике" предложил кандидата - он же в Калининграде сыграл)
Валерыч
Валерыч
сегодня в 15:29
=Клубы РПЛ, заберите меня к себе — жду предложений. Неважно, какой клуб, я готов играть везде.=
Клубы РПЛ встали в очередь, мечтая заполучить ценного игрока.)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 15:28
Не уважает себя, напрашивается куда угодно...
Гость
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