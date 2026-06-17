Капитан Тринидада и Тобаго готов играть в любом клубе РПЛ

Капитан сборной Тринидада и Тобаго, полузащитник канадской команды «Галифакс Уондерерс» рассказал о желании выступать в российском чемпионате.

Конечно, я бы хотел играть в России. Пример Ливая Гарсии вдохновляет всех нас. Он очень хорошего мнения о России, многое рассказывал про РПЛ . Гарсия говорил, что ты должен быть хорошим игроком, чтобы играть в России. Клубы РПЛ , заберите меня к себе — жду предложений. Неважно, какой клуб, я готов играть везде.