«Реал» обратился в УЕФА по «делу Негрейры»

«Реал» сообщил, что направил в дисциплинарные органы Союза европейских футбольных ассоциацией ( УЕФА ) письмо по делу, связанному с бывшим вице-президентом Технического комитета арбитров Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Хосе Марией Энрикесом Негрейрой.

В этом документе клуб уведомил УЕФА о наличии существенных доказательств, которые убедительно подтверждают уже известные с самого начала сведения о длительных, непрозрачных платежах, не имеющих поддающегося проверке обоснования, со стороны ФК «Барселона» Хосе Марии Энрикесу Негрейре, бывшему вице-президенту Технического комитета арбитров Королевской испанской футбольной федерации, через различные корпоративные структуры.

«Реал» подчёркивает, что эти события представляют собой, с точки зрения спортивного дисциплинарного права, системный риск первостепенной важности для целостности соревнований, поскольку они демонстрируют существование структуры, оказывающей неправомерное влияние на судейский орган, несовместимой с основными принципами равенства в соревнованиях, нейтральности, беспристрастности и непредсказуемости спортивного результата.

В этом контексте «Реал» настоятельно призвал к немедленному возобновлению дисциплинарного разбирательства, инициированного в своё время УЕФА , считая неприемлемым, что эта ситуация затянулась на столь длительный срок, поскольку её сохранение серьёзно подрывает доверие к футболу, его институтам и руководству. Поэтому клуб требует твёрдого, показательного и незамедлительного ответа в спортивной сфере, независимо от хода текущих судебных разбирательств.

По этой причине наш клуб просит УЕФА , используя свои автономные и независимые полномочия, принять соответствующие дисциплинарные и восстановительные меры для обеспечения целостности, прозрачности и надлежащего функционирования соревнований, ни при каких обстоятельствах не заменяя функции государственных судебных органов и не вынося предварительного решения об уголовной классификации фактов. В этой связи «Реал», являясь стороной в текущем уголовном процессе в качестве частного обвинителя, будет продолжать предпринимать соответствующие действия на каждом этапе, как это делал с самого начала.

«Реал» подтверждает свою приверженность соблюдению основных ценностей спорта и будет продолжать предпринимать все необходимые действия для того, чтобы подобные деяния не оставались безнаказанными.