Нижний Новгород примет Суперкубок России

сегодня, 16:18

Матч Суперкубка России 2026 года состоится в Нижнем Новгороде на стадионе «Нижний Новгород».

Соответствующее решение было принято бюро исполкома Российского футбольного союза. За трофей поборются чемпион России «Зенит» и обладатель кубка страны «Спартак». Игра пройдёт 18 июля.

Стадион «Нижний Новгород» уже принимал первый матч сезона в 2018 году.

Арена была открыта в 2018-м, на ней проводились матчи чемпионата мира по футболу, включая две игры в рамках плей-офф турнира. Национальная сборная России сыграла на стадионе с Кипром в рамках отборочного турнира к чемпионату Европы 2020 года.