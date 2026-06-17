Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: стадионыРоссия. Суперкубок 2026

Нижний Новгород примет Суперкубок России

сегодня, 16:18

Матч Суперкубка России 2026 года состоится в Нижнем Новгороде на стадионе «Нижний Новгород».

Соответствующее решение было принято бюро исполкома Российского футбольного союза. За трофей поборются чемпион России «Зенит» и обладатель кубка страны «Спартак». Игра пройдёт 18 июля.

Стадион «Нижний Новгород» уже принимал первый матч сезона в 2018 году.

Арена была открыта в 2018-м, на ней проводились матчи чемпионата мира по футболу, включая две игры в рамках плей-офф турнира. Национальная сборная России сыграла на стадионе с Кипром в рамках отборочного турнира к чемпионату Европы 2020 года.

Действующим обладателем Суперкубка России является ЦСКА. В прошлом розыгрыше турнира москвичи выиграли у «Краснодара» со счётом 1:0. Поединок прошёл в Казани на стадионе «Казань Арена» 12 июля 2025 года.

Подписывайся в ВК
Все новости
Мбаппе высоко оценил «Екатеринбург Арену»
Вчера, 15:39
На следующей неделе примут решение о месте проведения Суперкубка России
13 июня
В течение пяти лет у «Акрона» может появиться стадион уровня РПЛ в Тольятти
07 июня
Матч за Суперкубок России-2026 могут провести в Волгограде
02 июня
В Ярославле планируют построить новый стадион для «Шинника» к 2030 году
27 мая
Мусаев не считает большой проблемой проведение финала в «Лужниках»
23 мая
Все комментарии
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 16:30
Хорошая новость для болельщиков.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 