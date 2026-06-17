Нижний Новгород примет Суперкубок России

Матч Суперкубка России 2026 года состоится в Нижнем Новгороде на стадионе «Нижний Новгород».
Соответствующее решение было принято бюро исполкома Российского футбольного союза. За трофей поборются чемпион России «Зенит» и обладатель кубка страны «Спартак». Игра пройдёт 18 июля.
Стадион «Нижний Новгород» уже принимал первый матч сезона в 2018 году.
Арена была открыта в 2018-м, на ней проводились матчи чемпионата мира по футболу, включая две игры в рамках плей-офф турнира. Национальная сборная России сыграла на стадионе с Кипром в рамках отборочного турнира к чемпионату Европы 2020 года.
Действующим обладателем Суперкубка России является ЦСКА. В прошлом розыгрыше турнира москвичи выиграли у «Краснодара» со счётом 1:0. Поединок прошёл в Казани на стадионе «Казань Арена» 12 июля 2025 года.