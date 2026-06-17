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Клуб из Бразилии впервые сыграет на Братском кубке в Москве

сегодня, 16:32

Этим летом в четвёртый раз подряд пройдёт Братский кубок. Организаторами турнира являются московские «Динамо» и ЦСКА.

В этот раз в соревновании впервые примет участие представитель Южной Америки — бразильский «Ботафого».

Пресс-служба «Динамо» сообщает:

Каждый уик-энд июля вплоть до старта РПЛ москвичей ждёт полное Рио-де-Жанейро — футбол в стиле joga bonito, горячие танцы и эмоции, развлечения на улице и на стадионе, встречи со звёздными амбассадорами и игроками любимых команд.

Стартует соревнование 4 июля матчем ЦСКА — «Ботафого» на стадионе «ВЭБ-Арена». 10-го числа бразильская команда сыграет с «Динамо» на «ВТБ Арене», а завершится турнир 18-го столичным дерби на стадионе «бело-голубых».

О старте билетной программы, точном времени начала матчей и других подробностях будет сообщено позднее.

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