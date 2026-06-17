Галактионов рассказал, делал ли ПСЖ предложения «Локомотиву» по Батракову

Главный тренер «Локомотива» ответил на вопрос, получал ли московский клуб предложения от ПСЖ по трансферу полузащитника .

Неоднократно говорил, что готов обсуждать только конкретику и факты. Насколько мне известно, в клубе не было официальных предложений и переговоров. Поэтому слухи мне комментировать сложно.