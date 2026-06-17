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Галактионов рассказал, делал ли ПСЖ предложения «Локомотиву» по Батракову

сегодня, 17:13

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов ответил на вопрос, получал ли московский клуб предложения от ПСЖ по трансферу полузащитника Алексея Батракова.

Неоднократно говорил, что готов обсуждать только конкретику и факты. Насколько мне известно, в клубе не было официальных предложений и переговоров. Поэтому слухи мне комментировать сложно.

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Все комментарии
Capral
Capral
сегодня в 17:47
Что же это получается, всё это время, эти лапшисты мозги нам е......и? Сколько было разговоров, заявлений, типа: вот вот, летом должны приехать сваты!!! Сам Батраков всем топам отказал, ждет только ПСЖ!!! В самом ПСЖ все напряглись, Витинья места себе не находит, что же с ним будет- неужели на лавку?! На всех французских первых полосах только и разговоров было про приезд Батрака!!!
И тут, вдруг, такое сообщение от Галактионова: "никто ничего не говорил, ничего не знаю"! Несолидно как-то, товарищи железнодорожники. Батрак походу, с горя- на "мамке" женился...
112910415
112910415
сегодня в 17:36
волнуемся и ждём !
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 17:27
Ну как же сложно, вот и прокоментировал слухи обозвав их слухами, впрочем итак все знали, где Батраков а где ПСЖ двукратный обладатель кубка Лиги чемпионов к ряду.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 17:16
Не случайно молодая жена Батракова работает на ЛокоТВ. Умеет придумывать сюжеты для верящих
Гость
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