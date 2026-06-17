Галактионов рассказал, делал ли ПСЖ предложения «Локомотиву» по Батракову

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов ответил на вопрос, получал ли московский клуб предложения от ПСЖ по трансферу полузащитника Алексея Батракова.
Неоднократно говорил, что готов обсуждать только конкретику и факты. Насколько мне известно, в клубе не было официальных предложений и переговоров. Поэтому слухи мне комментировать сложно.
И тут, вдруг, такое сообщение от Галактионова: "никто ничего не говорил, ничего не знаю"! Несолидно как-то, товарищи железнодорожники. Батрак походу, с горя- на "мамке" женился...