Гусев — о Тюкавине в Европе: «Он горит желанием выиграть что-то с „Динамо“»

Бывший главный тренер «Динамо» Ролан Гусев рассказал, разговаривал ли он с нападающим Константином Тюкавиным о возможном переходе футболиста в Европу.
Мы общались с ним на эту тему. Костя хочет что‑то выиграть с «Динамо», с клубом, в котором вырос, в котором состоялся как футболист. Он горит этим желанием. Считаю, и по своим качествам, и как форвард, уже сформировавшийся мастер, он созрел для европейского чемпионата. Это факт.
Не знаю, какое внутреннее состояние у Кости, как он ощущает ситуацию, только он должен принять решение. Я ему приводил свой пример, когда уходил из «Динамо» в ЦСКА, потому что на тот момент я видел ситуацию, которая была в клубе, понимал, что с «Динамо» я ничего не выиграю.