Гусев — о Тюкавине в Европе: «Он горит желанием выиграть что-то с „Динамо“»

Бывший главный тренер «Динамо» рассказал, разговаривал ли он с нападающим о возможном переходе футболиста в Европу.

Мы общались с ним на эту тему. Костя хочет что‑то выиграть с «Динамо», с клубом, в котором вырос, в котором состоялся как футболист. Он горит этим желанием. Считаю, и по своим качествам, и как форвард, уже сформировавшийся мастер, он созрел для европейского чемпионата. Это факт.