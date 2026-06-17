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Гусев — о Тюкавине в Европе: «Он горит желанием выиграть что-то с „Динамо“»

сегодня, 17:54

Бывший главный тренер «Динамо» Ролан Гусев рассказал, разговаривал ли он с нападающим Константином Тюкавиным о возможном переходе футболиста в Европу.

Мы общались с ним на эту тему. Костя хочет что‑то выиграть с «Динамо», с клубом, в котором вырос, в котором состоялся как футболист. Он горит этим желанием. Считаю, и по своим качествам, и как форвард, уже сформировавшийся мастер, он созрел для европейского чемпионата. Это факт.

Не знаю, какое внутреннее состояние у Кости, как он ощущает ситуацию, только он должен принять решение. Я ему приводил свой пример, когда уходил из «Динамо» в ЦСКА, потому что на тот момент я видел ситуацию, которая была в клубе, понимал, что с «Динамо» я ничего не выиграю.

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Capral
Capral
сегодня в 18:04
Ну, Гусь повторяется... И очень похоже на прозрачный намёк, типа: "я уходил в команду, с которой можно было что-то выиграть. Ну и ты, подумай." Неумные пожелания, провакационные. И кстати, для какой Европы Тюкавин созрел? Европа большая и команд разных в ней много- как сильных, так и не очень.
lazzioll
lazzioll
сегодня в 17:57
в Загреб пусть идет. чемпионат Хорватии выиграет
Гость
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