«Массовость нам не нужна». Галактионов — о трансферах «Локомотива»

Главный тренер «Локомотива» высказался о возможных изменениях в составе «железнодорожников» этим летом.

Мы не в первый год проходим этап, когда группа игроков может уйти. Всегда стараемся стабилизировать состав. Команда точно будет готова физически, организована — дальше вопрос исполнителей. На последней пресс-конференции я говорил, мы способны сделать шаг вперед, если сохраним состав и проведем точечные действия по комплектованию. Массовость нам не нужна, много игроков не требуется. Но если сделаем точечные шаги, будем способны сделать шаг вперед как в развитии, так и по месту в турнирной таблице. Спортивный отдел прорабатывает этот вопрос.