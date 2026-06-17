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«Массовость нам не нужна». Галактионов — о трансферах «Локомотива»

сегодня, 18:10

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о возможных изменениях в составе «железнодорожников» этим летом.

Мы не в первый год проходим этап, когда группа игроков может уйти. Всегда стараемся стабилизировать состав. Команда точно будет готова физически, организована — дальше вопрос исполнителей. На последней пресс-конференции я говорил, мы способны сделать шаг вперед, если сохраним состав и проведем точечные действия по комплектованию. Массовость нам не нужна, много игроков не требуется. Но если сделаем точечные шаги, будем способны сделать шаг вперед как в развитии, так и по месту в турнирной таблице. Спортивный отдел прорабатывает этот вопрос.

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