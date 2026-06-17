Жозе Моуриньо не рассчитывает на Себальоса

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Полузащитник «Реала» близок к уходу из мадридского клуба. По данным источника, главный тренер команды Жозе Моуриньо не видит 29-летнего игрока в своих планах.

Стороны достигли принципиального соглашения о расторжении контракта. Себальос готов отказаться от компенсации за последний год договора.