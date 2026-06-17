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Жозе Моуриньо не рассчитывает на Себальоса

сегодня, 18:22

Полузащитник «Реала» Даниэль Себальос близок к уходу из мадридского клуба. По данным источника, главный тренер команды Жозе Моуриньо не видит 29-летнего игрока в своих планах.

Стороны достигли принципиального соглашения о расторжении контракта. Себальос готов отказаться от компенсации за последний год договора.

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Реал  Себальос Даниэль
Перевод с as.com Фото: Denis Doyle/Getty Images
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y-ago
y-ago
сегодня в 18:41
Если это правда, то я скорее согласен с Моуриньо. Себальос — хороший футболист, но за годы в Реале так и не стал по-настоящему ключевым игроком. В 29 лет пора не ждать своего шанса, а играть.
Для Реала это логичное обновление состава, а для Себальоса — возможность перезапустить карьеру там, где ему будут доверять больше. При этом готовность отказаться от компенсации за последний год контракта показывает, что для него сейчас важнее футбол, чем деньги.
Похоже, это тот случай, когда расставание пойдёт на пользу всем.
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