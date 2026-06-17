РФС изменил регламент Кубка России

Российский футбольный союз утвердил изменения в регламент Кубка России. Турнир будет состоять из трёх стадий: группового этапа для клубов РПЛ и отбора Пути регионов, плей-офф и финала из одного матча.
В плей-офф изменятся названия раундов. Игры на выбывание начнутся с 1/8 финала, а решающий матч теперь будет называться «Финал» вместо «Суперфинала».
Также РФС скорректировал правила определения хозяев поля. В Пути РПЛ преимущество получат команды с более низкими показателями на групповом этапе, а в Пути регионов приоритет дома будет у клубов не из РПЛ.