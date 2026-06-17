РФС изменил регламент Кубка России

сегодня, 18:43

Российский футбольный союз утвердил изменения в регламент Кубка России. Турнир будет состоять из трёх стадий: группового этапа для клубов РПЛ и отбора Пути регионов, плей-офф и финала из одного матча.

В плей-офф изменятся названия раундов. Игры на выбывание начнутся с 1/8 финала, а решающий матч теперь будет называться «Финал» вместо «Суперфинала».