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РФС изменил регламент Кубка России

сегодня, 18:43

Российский футбольный союз утвердил изменения в регламент Кубка России. Турнир будет состоять из трёх стадий: группового этапа для клубов РПЛ и отбора Пути регионов, плей-офф и финала из одного матча.

В плей-офф изменятся названия раундов. Игры на выбывание начнутся с 1/8 финала, а решающий матч теперь будет называться «Финал» вместо «Суперфинала».

Также РФС скорректировал правила определения хозяев поля. В Пути РПЛ преимущество получат команды с более низкими показателями на групповом этапе, а в Пути регионов приоритет дома будет у клубов не из РПЛ.

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Источник: rfs.ru Фото: Михаил Шапаев, РФС
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Все комментарии
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 19:44
Ни что не вечно под Луной. Ждём следующих изменений ))))).
Фил Кио
Фил Кио
сегодня в 19:36
Следующее изменение будет, как всегда - возвращение от чего ушли, т.е. розыгрыш Кубка, как в Союзе.
Z. Kramer
Z. Kramer
сегодня в 19:08
Сколько денег потребовалось чтобы выработать это решение?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 18:52
Ну посмотрим, что из этого получится...
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