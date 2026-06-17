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Моуриньо хочет видеть Энцо Фернандеса в «Реале»

сегодня, 19:51

Полузащитник «Челси» Энцо Фернандес стал главной трансферной целью «Реала». Главный тренер мадридцев Жозе Моуриньо видит в аргентинце усиление для центра поля.

Сумма возможной сделки может составить не менее 120 млн евро. По данным источника, «Челси» не станет препятствовать уходу Фернандеса, если игрок не мотивирован оставаться в проекте.

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Реал  Челси  Фернандес Энцо  Моуриньо Жозе
Перевод с marca.com Фото: Alex Pantling - The FA
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Все комментарии
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 21:09
Забрали же уже хорошего ЦАПа в лице Б.Силвы, плюс есть свои. А для обычного ЦП или опорки Энцо слабоват.
Но было бы хорошо продать его за эти деньги. Покупали за столько же, плюс контракт до 2032 года.
Жена, с которой он уже 10 раз разводился и сходился делает мозги, хочет то испанские пляжи, то домой в Аргентину.
С новым агентом Пасторе с ноября пытались выбить по жирнее контракт, переподписать его на 300к в неделю, но в Челси нет таких ЗП, и он не исключение, за деньгами в Реал, там платят большие деньги.
Только даже интересно, как он с Мбаппе уживется там после его оскорбительных песнопений 😁
Grizly88
Grizly88
сегодня в 20:11
Весь шлак покупает
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 20:10
проект нового Челси дает трещины))
Гость
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