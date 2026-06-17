Моуриньо хочет видеть Энцо Фернандеса в «Реале»

сегодня, 19:51

Полузащитник «Челси» стал главной трансферной целью «Реала». Главный тренер мадридцев видит в аргентинце усиление для центра поля.

Сумма возможной сделки может составить не менее 120 млн евро. По данным источника, «Челси» не станет препятствовать уходу Фернандеса, если игрок не мотивирован оставаться в проекте.