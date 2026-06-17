Моуриньо хочет видеть Энцо Фернандеса в «Реале»

Полузащитник «Челси» Энцо Фернандес стал главной трансферной целью «Реала». Главный тренер мадридцев Жозе Моуриньо видит в аргентинце усиление для центра поля.
Сумма возможной сделки может составить не менее 120 млн евро. По данным источника, «Челси» не станет препятствовать уходу Фернандеса, если игрок не мотивирован оставаться в проекте.
Но было бы хорошо продать его за эти деньги. Покупали за столько же, плюс контракт до 2032 года.
Жена, с которой он уже 10 раз разводился и сходился делает мозги, хочет то испанские пляжи, то домой в Аргентину.
С новым агентом Пасторе с ноября пытались выбить по жирнее контракт, переподписать его на 300к в неделю, но в Челси нет таких ЗП, и он не исключение, за деньгами в Реал, там платят большие деньги.
Только даже интересно, как он с Мбаппе уживется там после его оскорбительных песнопений 😁