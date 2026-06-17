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«Барселона» призвала Ла Лигу принять меры против Переса

сегодня, 20:32

«Барселона» обратилась к футбольным властям Испании с требованием принять правовые меры против президента «Реала» Флорентино Переса.

Вице-президент каталонского клуба Рафаэль Юсте направил письма руководству Ла Лиги, Королевской испанской футбольной федерации и Технического комитета судей. Поводом стали публичные заявления Переса, сделанные 12 и 13 мая.

В «Барселоне» считают, что слова президента «Реала» не соответствуют действительности и подрывают доверие к испанскому футболу.

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DXTK
DXTK
сегодня в 21:23
Пора на Переса смирительную рубашку надеть и посадить в тихую комнату где мягкие стены.........
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 20:55
"Директор Хогвартса профессор Дамблдор раскрывает Гарри Поттеру секрет бессмертия Волан-де-Морта (это тот, чье имя нельзя произносить вслух)."
Дж. К. Роулинг

В нашем случае это Хосе Мария Энрикес Негрейра....
Как Перес посмел преступить запрет???
Гость
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