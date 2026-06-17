«Барселона» призвала Ла Лигу принять меры против Переса

сегодня, 20:32

«Барселона» обратилась к футбольным властям Испании с требованием принять правовые меры против президента «Реала» .

Вице-президент каталонского клуба Рафаэль Юсте направил письма руководству Ла Лиги, Королевской испанской футбольной федерации и Технического комитета судей. Поводом стали публичные заявления Переса, сделанные 12 и 13 мая.

В «Барселоне» считают, что слова президента «Реала» не соответствуют действительности и подрывают доверие к испанскому футболу.