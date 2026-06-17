Мартинес: «Качество футбола Португалии не порадовало»

вчера, 22:57

Главный тренер сборной Португалии прокомментировал ничью с ДР Конго в матче группового этапа чемпионата мира (1:1).

Старт поединка выдался для нас очень удачным. Однако после гола мы увлеклись контролем мяча ради контроля и перестали доставлять его в заключительную треть поля. Это позволило сборной ДР Конго перестроиться. Мяч, пропущенный в раздевалку, пришёл после розыгрыша стандарта.

Тренер отметил, что Португалии нужно прибавлять по ходу турнира: