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Мартинес: «Качество футбола Португалии не порадовало»

вчера, 22:57
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Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес прокомментировал ничью с ДР Конго в матче группового этапа чемпионата мира (1:1).

Старт поединка выдался для нас очень удачным. Однако после гола мы увлеклись контролем мяча ради контроля и перестали доставлять его в заключительную треть поля. Это позволило сборной ДР Конго перестроиться. Мяч, пропущенный в раздевалку, пришёл после розыгрыша стандарта.

Тренер отметил, что Португалии нужно прибавлять по ходу турнира:

Да, качество футбола в нашем исполнении не порадовало, но менталитет и то, как футболисты выкладывались до финального свистка, заслуживают уважения. Команде необходим жёсткий самоанализ. Прошедшая встреча доказала, что на мундиале проходных игр не бывает.

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Все комментарии
Freche
Freche
вчера в 23:25
Мартинес, ты даже не Капитан Очевидность, а Адмирал Ясен Хй!
Nenash
Nenash
вчера в 23:14
Зависимый ты, Мартинес.. ☝️
Гость
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