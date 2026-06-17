Мартинес: «Качество футбола Португалии не порадовало»

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес прокомментировал ничью с ДР Конго в матче группового этапа чемпионата мира (1:1).
Старт поединка выдался для нас очень удачным. Однако после гола мы увлеклись контролем мяча ради контроля и перестали доставлять его в заключительную треть поля. Это позволило сборной ДР Конго перестроиться. Мяч, пропущенный в раздевалку, пришёл после розыгрыша стандарта.
Тренер отметил, что Португалии нужно прибавлять по ходу турнира:
Да, качество футбола в нашем исполнении не порадовало, но менталитет и то, как футболисты выкладывались до финального свистка, заслуживают уважения. Команде необходим жёсткий самоанализ. Прошедшая встреча доказала, что на мундиале проходных игр не бывает.