Анри считает, что Месси не заслужил удаления в игре с Алжиром

Бывший нападающий сборной Франции Тьерри Анри высказался о спорном фоле капитана Аргентины Лионеля Месси в матче ЧМ-2026 против Алжира. Аргентинцы победили со счётом 3:0, а 38-летний форвард оформил хет-трик.
На 31-й минуте Месси сзади ударил защитника Аиссу Манди шипами в икру, но главный арбитр Шимон Марчиняк не наказал игрока, а VAR не вмешался.
При правильном разборе подобных эпизодов ключевую роль играет умысел. Пересмотрев повтор, становится очевидно: Лионель Месси полностью сфокусирован на мяче. Он совершает абсолютно игровое действие и не пытается нанести сопернику травму. Да, контакт был. Да, со стороны это смотрелось грубо. Однако далеко не любой жёсткий стык должен караться удалением.