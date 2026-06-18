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Анри считает, что Месси не заслужил удаления в игре с Алжиром

сегодня, 00:46
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина3 : 0Логотип футбольный клуб АлжирАлжирЗавершен

Бывший нападающий сборной Франции Тьерри Анри высказался о спорном фоле капитана Аргентины Лионеля Месси в матче ЧМ-2026 против Алжира. Аргентинцы победили со счётом 3:0, а 38-летний форвард оформил хет-трик.

На 31-й минуте Месси сзади ударил защитника Аиссу Манди шипами в икру, но главный арбитр Шимон Марчиняк не наказал игрока, а VAR не вмешался.

При правильном разборе подобных эпизодов ключевую роль играет умысел. Пересмотрев повтор, становится очевидно: Лионель Месси полностью сфокусирован на мяче. Он совершает абсолютно игровое действие и не пытается нанести сопернику травму. Да, контакт был. Да, со стороны это смотрелось грубо. Однако далеко не любой жёсткий стык должен караться удалением.

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Все комментарии
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 01:17
Все ясно. Опять гнома судьи тащат. На прошлом Чме каждый матч пенки дарили ему а теперь на грубые фолы закрывают глаза. Гному все можно. Анри как бывший игрок Барсы покрывает его. Ну понятно. Дальше Чм можно не смотреть. 👎
Гость
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