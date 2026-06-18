Анри считает, что Месси не заслужил удаления в игре с Алжиром

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Бывший нападающий сборной Франции высказался о спорном фоле капитана Аргентины в матче ЧМ -2026 против Алжира. Аргентинцы победили со счётом 3:0, а 38-летний форвард оформил хет-трик.

На 31-й минуте Месси сзади ударил защитника шипами в икру, но главный арбитр Шимон Марчиняк не наказал игрока, а VAR не вмешался.