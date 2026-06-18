Дубль Кейна помог Англии обыграть Хорватию

сегодня, 01:01

Англия обыграла Хорватию (4:2) в матче группового этапа чемпионата мира.

На 12-й минуте Харри Кейн реализовал пенальти и вывел Англию вперёд. На 36-й минуте Мартин Батурина сравнял счёт. На 42-й минуте Кейн оформил дубль. В дополнительное к первому тайму время Петар Муса снова сравнял счёт. На 47-й минуте Джуд Беллингем вывел англичан вперёд. На 85-й минуте Маркус Рэшфорд удвоил преимущество «трёх львов».

В следующем туре чемпионата мира Англия сыграет с Ганой, а Хорватия встретится с Панамой.