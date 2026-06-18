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Дубль Кейна помог Англии обыграть Хорватию

сегодня, 01:01
АнглияЛоготип футбольный клуб Англия4 : 2Логотип футбольный клуб ХорватияХорватияЗавершен

Англия обыграла Хорватию (4:2) в матче группового этапа чемпионата мира.

На 12-й минуте Харри Кейн реализовал пенальти и вывел Англию вперёд. На 36-й минуте Мартин Батурина сравнял счёт. На 42-й минуте Кейн оформил дубль. В дополнительное к первому тайму время Петар Муса снова сравнял счёт. На 47-й минуте Джуд Беллингем вывел англичан вперёд. На 85-й минуте Маркус Рэшфорд удвоил преимущество «трёх львов».

В следующем туре чемпионата мира Англия сыграет с Ганой, а Хорватия встретится с Панамой.

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Все комментарии
Nenash
Nenash
сегодня в 01:30
Хороший футбол.. Без ватоката.. ☝️
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 01:27
Такие матчи способны украшать более высокие стадии Чемпионата мира по футболу, но слепой жребий свел эти команды в первом туре группового этапа. И Англия, и Хорватия потратили слишком много сил. На сколько хватит внутренних ресурсов? Ведь каждая из этих команд не потеряла надежду сыграть в финале? Мне кажется, что реальных шансов на финал у других фаворитов гораздо больше, даже у тех, кто слабо провёл первую игру.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 01:21
Вот это игра !
Англия Тухеля приоткрыла краешек того, что немец задумал там конструировать. Разница с формацией Саутгейта кардинальная: мяч практически всегда имеет вектор направленности в сторону ворот соперника, вне зависимости кто его двигает, как, и из какой зоны. Чтобы подобную концепцию воплотить в реальность с таким прекрасно играющим соперником, как Хорватия, надо так вымуштровать подсознание, чтоб даже тени сомнения у игрока в этом не было.
И ведь к Хорватии, несмотря на проигрыш, нет претензий: есть Ауди, а есть Мерседес..., но это не значит , что Ауди - хреновая машина. Подопечные Далича сделали всё от себя зависящее и в плане построения, и в вопросе опеки и в реализации моментов..., но против такой Англии, которую сегодня явил миру Тухель, не попрёшь..., а если и попрёшь, то надо иметь игроков такого запредельного класса, как у Дешама...
баск
баск
сегодня в 01:17
Если первый тайм был игрой с довольно близкими шансами, то после перерыва англичане устроили такой карнавал в штрафной хорватов, выдержать который было крайне трудно, если вообще возможно.

Тогда-то всё и решилось..
Несмотря на фееричную игру Ливаковича, одну банку ему всё же забили, после которой, а также целого букета других моментов, обе стороны подустали, тем упал.

Четвёртый гол стал лишь контрольным выстрелом.
Сборная Англии весьма сильна и в первом же матче показала товар лицом, причём, весьма внушительный товар.
Похоже, трудно против англичан на мундиале будет всем ..)
Comentarios
Comentarios ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
сегодня в 01:13
Да
Capral
Capral
сегодня в 01:12
Лучший игрок матча однозначно Кейн. Успевал везде- и атаку разогнать, и направить, и забить, еще, и в прессинг пойти на финише игры, и ворота собой закрыть. Англия Тухеля- интереснее Англии Саутгейта. Командная игра выстроена, виден рисунок, отлично выходит команда в контр атаку и вобщем, игра смотрится солидно. Единственное что- это игра в обороне, но, это у Тухеля еще от Баварии...

Хорватия, индивидуально, как мне показалось интереснее соперника, но в обороне также как у Англичан проблемы, особенно, это было заметно в конце игры, когда хорваты стали пропускать контр атаки англичан, не всегда успевая закрыть соперника... Вратарь великолепный. Модрича, я сегодня не особо заметил.

Англия показала вполне содержательный футбол, результативный, грамотный. В центре поля полный порядок. Вот игру в защите надо доработать. Вобщем, Англию с заслуженной победой!!! Удачи Кейну!!! Я его часто критикую, но он- большой игрок!!!!!!!
Real Oviedo
Real Oviedo
сегодня в 01:11
Мощно сыграла Англия. Это претендент на титул. Кейн лучший. По всему полю отрабатывает. Скамейка хорошая. Есть кому по ходу усилить игру. Вышли на замену Сака с Рэшфордом и сделали гол. В обороне правда у англичан есть проблемы. Но лучше так чем унылый футбол Саутгейта. Хорватия должна выходить из группы со второго места.
azkan
azkan
сегодня в 01:11
Сборную Англии с победой! Интересный матч предствили сборные.
Во втором тайме после гола Бэлингема, англичан смяли оборону Хорватии. Но кипер Ливакович стоял великолепно. Ловил и отбивал все что летело! На смерь стоял. Удивительно как англичане не смогли забить. В конце замены Тухеля сработали. Рэшфорд и Сака поставили красивую точку в матче.
Хорваты имеют шанс на выход в плей офф. В первом тайме хорошими комбинациями забили красивые голы. Но потом в начале второго просто наблюдали как англичане расстреливают их ворота. Но не попадают)))
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Comentarios (раскрыть)
сегодня в 01:11
А от англичан меньше?
Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 01:10
Тухель все равно подведёт Англию))
Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 01:09
Англии с таким подбором игроков не нужен тренер.)) Еще Английские сильные игроки не попали на ЧМ.
lazzioll
lazzioll
сегодня в 01:09
Хорватия так и не сменила поколения. Батурина и какой-то молодой защ - это не смена. с Модричей и Перишичей уже песок таким слоем сыпется что можно в пляжный футбол играть. Ковачич еще тоже молодой перспективный. Последний хорватов турнир видимо крупный на ближайшие десять лет
Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 01:08
Я подумал и Англичане туда же, как и другие европейские фавориты в первом тайме. Но во втором тайме проснулись. )
Comentarios
Comentarios
сегодня в 01:07
От хорватов ждал больше
Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 01:06
Я в первом тайме по запарке после паузы на водопой и рекламы подумав, что это перерыв между таймами переключил на другие каналы и вернулся к 38й минуте и не понял, почему 38я минута))
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10
сегодня в 01:04
Для нейтрального зрителя отличный матч!
Англия полностью заслужила победу.
Хорватия по сути не вышла на второй тайм.
Честно сказать давно не припомню такую Англию , столько моментов
Не смотря на 4 пропущенных , Ливакович сегодня герой матча, столько спасений.
Гость
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