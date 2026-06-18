Дубль Кейна помог Англии обыграть Хорватию

Англия обыграла Хорватию (4:2) в матче группового этапа чемпионата мира.
На 12-й минуте Харри Кейн реализовал пенальти и вывел Англию вперёд. На 36-й минуте Мартин Батурина сравнял счёт. На 42-й минуте Кейн оформил дубль. В дополнительное к первому тайму время Петар Муса снова сравнял счёт. На 47-й минуте Джуд Беллингем вывел англичан вперёд. На 85-й минуте Маркус Рэшфорд удвоил преимущество «трёх львов».
В следующем туре чемпионата мира Англия сыграет с Ганой, а Хорватия встретится с Панамой.
Во втором тайме после гола Бэлингема, англичан смяли оборону Хорватии. Но кипер Ливакович стоял великолепно. Ловил и отбивал все что летело! На смерь стоял. Удивительно как англичане не смогли забить. В конце замены Тухеля сработали. Рэшфорд и Сака поставили красивую точку в матче.
Хорваты имеют шанс на выход в плей офф. В первом тайме хорошими комбинациями забили красивые голы. Но потом в начале второго просто наблюдали как англичане расстреливают их ворота. Но не попадают)))
Хорватия, индивидуально, как мне показалось интереснее соперника, но в обороне также как у Англичан проблемы, особенно, это было заметно в конце игры, когда хорваты стали пропускать контр атаки англичан, не всегда успевая закрыть соперника... Вратарь великолепный. Модрича, я сегодня не особо заметил.
Англия показала вполне содержательный футбол, результативный, грамотный. В центре поля полный порядок. Вот игру в защите надо доработать. Вобщем, Англию с заслуженной победой!!! Удачи Кейну!!! Я его часто критикую, но он- большой игрок!!!!!!!
Англия Тухеля приоткрыла краешек того, что немец задумал там конструировать. Разница с формацией Саутгейта кардинальная: мяч практически всегда имеет вектор направленности в сторону ворот соперника, вне зависимости кто его двигает, как, и из какой зоны. Чтобы подобную концепцию воплотить в реальность с таким прекрасно играющим соперником, как Хорватия, надо так вымуштровать подсознание, чтоб даже тени сомнения у игрока в этом не было.
И ведь к Хорватии, несмотря на проигрыш, нет претензий: есть Ауди, а есть Мерседес..., но это не значит , что Ауди - хреновая машина. Подопечные Далича сделали всё от себя зависящее и в плане построения, и в вопросе опеки и в реализации моментов..., но против такой Англии, которую сегодня явил миру Тухель, не попрёшь..., а если и попрёшь, то надо иметь игроков такого запредельного класса, как у Дешама...