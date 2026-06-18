Колумбия обыграла Узбекистан на ЧМ-2026

сегодня, 07:10

Сборная Колумбии одержала победу над Узбекистаном в матче группового раунда ЧМ -2026 (3:1).

В составе Узбекистана отличился Аббосбек Файзуллаев на 60-й минуте встречи. За колумбийцев забили Даниэль Муньос (40'), Луис Диас (65') и Кампас Яминтон (90+9').