Колумбия обыграла Узбекистан на ЧМ-2026

Сборная Колумбии одержала победу над Узбекистаном в матче группового раунда ЧМ-2026 (3:1).
В составе Узбекистана отличился Аббосбек Файзуллаев на 60-й минуте встречи. За колумбийцев забили Даниэль Муньос (40'), Луис Диас (65') и Кампас Яминтон (90+9').
В следующем туре группового раунда ЧМ-2026 в группе K Узбекистан встретится с Португалией 23 июня, а Колумбия 24-го числа сыграет с ДР Конго.
Как правильно заметил пользователь azkan, игроки сб.Узбекистана просто бездарно исполняли все стандарты....а это большая роскошь в матчах, когда ты априори не считаешься фаворитом и эти стандарты могли быть хоть какой то угрозой для соперника! Для чего нужно было назначать Каннаваро? что он дал нашей сборой?? думаю при Кападзе результат был бы не хуже
впереди сложный матч против Португалии...поглядим что будет дальше
Затем, в том числе и после перерыва, соперники изрядно мучились на поле, причём вне всякой связи с тем, что счёт-то был открыт, но казалось, что это мало кому интересно ))
Ответка от Файзуллаева пришла откуда никто не ждал- Варгас допустил некоторую расконцентрацию и в нефатальном, в общем-то, эпизоде сыграл неловко и привёз себе гол.
А ещё через 5 минут, в свою очередь, кто-то из узбекских хавбеков в центре поля нелепо проспал, владея мячом, позволил на ровном месте себя обокрасть и по сути привёз гол своим, статус-кво в счёте восстановился и дальше можно было не смотреть.
А жаль, дон Фабио несколько перебдел, как мне кажется, и его команда сработала излишне робко. Не знаю, что будет дальше, но сегодняшнюю Колумбию- хоть и техничную, но безыдейную, расхлябанную и почти мёртвую, можно было выносить.
Хотелось увидеть Карраскаля и Кордобу, они, возможно, внесли бы нечто живое в это дело, но оба остались на лавке, не появившись даже на замену..
И особенно дорожить стандартами, потому что такие шансы в такой автобусной игре будут мало! И вообще отрабатывали ли стандарты вообще?! Столько стандартов бездарно угробили!
Когда накрывали Шому трое колумбийцев, все собрались на левой стороне. Где подстраховка была?!
Могли же оказывается играть на контрах и даже нормально атаковать, как во втором тайме!
Видно, что сб Колумбии на голову сильнее и по составу и по игре, тем более в Ацтеке в 2000 метров над уровнем моря, где весь стадион был окрашен в желтые цвета. Было трудно. Спишем на это и ждем от сборной лучшей игры!
Удачи нам!