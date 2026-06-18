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Колумбия обыграла Узбекистан на ЧМ-2026

сегодня, 07:10
УзбекистанЛоготип футбольный клуб Узбекистан1 : 3Логотип футбольный клуб КолумбияКолумбияЗавершен

Сборная Колумбии одержала победу над Узбекистаном в матче группового раунда ЧМ-2026 (3:1).

В составе Узбекистана отличился Аббосбек Файзуллаев на 60-й минуте встречи. За колумбийцев забили Даниэль Муньос (40'), Луис Диас (65') и Кампас Яминтон (90+9').

В следующем туре группового раунда ЧМ-2026 в группе K Узбекистан встретится с Португалией 23 июня, а Колумбия 24-го числа сыграет с ДР Конго.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
сегодня в 08:04
То, что уровень игроков сборной Колумбии в разы выше уровня игроков нашей сборной сомнения нет и не было, но играть так трусливо, как играла наша сборная в первом тайме нельзя! Да, это можно списать и на волнение, все же историческое событие, первый матч на ЧМ и всё такое, но уж слишком зажались в первом тайме! На второй тайм вышли увереннее, стали играть в атаку, даже сравняли счет, но потом колумбийцы включились и забили снова, из-за ненужной потери в центре поля.... а вот дальше наши игроки осмелели стали чаще атаковать, создавать моменты и пытались сравнять счет, за что и поплатились, пропустив совсем необязательный гол на последних секундах.....
Как правильно заметил пользователь azkan, игроки сб.Узбекистана просто бездарно исполняли все стандарты....а это большая роскошь в матчах, когда ты априори не считаешься фаворитом и эти стандарты могли быть хоть какой то угрозой для соперника! Для чего нужно было назначать Каннаваро? что он дал нашей сборой?? думаю при Кападзе результат был бы не хуже
впереди сложный матч против Португалии...поглядим что будет дальше
Валерыч
Валерыч
сегодня в 07:57, ред.
Пока обещанного сюрприза от Каннаваро не случилось. Сборная Колумбии значительно выше классом сборной Узбекистана. И вряд ли случится сюрприз в двух оставшихся матчах. Не верится, что Узбекистан сможет отобрать очки у Португалии и Конго.
azkan
azkan ответ баск (раскрыть)
сегодня в 07:51
Да сыграй чуть смелее и чуть аккуратнее и можно было надеятся не только на ничью...
баск
баск
сегодня в 07:49
Первую банку-то кофейщики красивую занесли, но это стало в первом тайме единственным интересным эпизодом.

Затем, в том числе и после перерыва, соперники изрядно мучились на поле, причём вне всякой связи с тем, что счёт-то был открыт, но казалось, что это мало кому интересно ))

Ответка от Файзуллаева пришла откуда никто не ждал- Варгас допустил некоторую расконцентрацию и в нефатальном, в общем-то, эпизоде сыграл неловко и привёз себе гол.

А ещё через 5 минут, в свою очередь, кто-то из узбекских хавбеков в центре поля нелепо проспал, владея мячом, позволил на ровном месте себя обокрасть и по сути привёз гол своим, статус-кво в счёте восстановился и дальше можно было не смотреть.

А жаль, дон Фабио несколько перебдел, как мне кажется, и его команда сработала излишне робко. Не знаю, что будет дальше, но сегодняшнюю Колумбию- хоть и техничную, но безыдейную, расхлябанную и почти мёртвую, можно было выносить.

Хотелось увидеть Карраскаля и Кордобу, они, возможно, внесли бы нечто живое в это дело, но оба остались на лавке, не появившись даже на замену..
azkan
azkan
сегодня в 07:25
Почему бы не играть этой сборной с самого начала в такую игру. Да нужно было рисковать. Ведь катеначчо предполагает и мощные контратаки!
И особенно дорожить стандартами, потому что такие шансы в такой автобусной игре будут мало! И вообще отрабатывали ли стандарты вообще?! Столько стандартов бездарно угробили!
Когда накрывали Шому трое колумбийцев, все собрались на левой стороне. Где подстраховка была?!
Могли же оказывается играть на контрах и даже нормально атаковать, как во втором тайме!
Видно, что сб Колумбии на голову сильнее и по составу и по игре, тем более в Ацтеке в 2000 метров над уровнем моря, где весь стадион был окрашен в желтые цвета. Было трудно. Спишем на это и ждем от сборной лучшей игры!
Удачи нам!
Гость
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