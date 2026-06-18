В «Динамо» подтвердили, что «Зенит» хотел подписать Тюкавина

Председатель совета директоров «Динамо» Александр Ивлев прокомментировал слухи о том, что «Зенит» предлагал 25 млн евро за трансфер нападающего .

Константин Тюкавин имеет контракт с клубом еще на несколько лет. Мы разговаривали с ним, его планы — играть в московском «Динамо». Я уверен, что многие команды, в том числе европейские, хотели бы видеть Костю в своем составе. Если поступит серьезное предложение от ведущего европейского клуба, мы рассмотрим возможность перехода. У Тюкавина есть шансы стать футболистом мирового класса. Пока общения с клубами по его трансферу в Европу нет. А «Зенит» действительно проявлял заинтересованность, это так.