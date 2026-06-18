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В «Динамо» подтвердили, что «Зенит» хотел подписать Тюкавина

сегодня, 08:58

Председатель совета директоров «Динамо» Александр Ивлев прокомментировал слухи о том, что «Зенит» предлагал 25 млн евро за трансфер нападающего Константина Тюкавина.

Константин Тюкавин имеет контракт с клубом еще на несколько лет. Мы разговаривали с ним, его планы — играть в московском «Динамо». Я уверен, что многие команды, в том числе европейские, хотели бы видеть Костю в своем составе. Если поступит серьезное предложение от ведущего европейского клуба, мы рассмотрим возможность перехода. У Тюкавина есть шансы стать футболистом мирового класса. Пока общения с клубами по его трансферу в Европу нет. А «Зенит» действительно проявлял заинтересованность, это так.

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Все комментарии
asfb7zyhp4cu
asfb7zyhp4cu
сегодня в 09:23
Не нужна Зениту посредственность за такие деньги.
ztkeckgw597z
ztkeckgw597z
сегодня в 09:12
Пусть пока поиграет в Динамо и порадует своих болельщиков...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 09:12
Ну хотел и хотел. Для этого и существуют трансферное окно, одни продают другие покупают...
uz86wq3257au
uz86wq3257au
сегодня в 09:11
Турнир интересный, но организация никудышняя, да еще и сложить 24 цифирки сложить не можете, позорище!!!
Конкурс бот
Конкурс бот
сегодня в 09:00
Rosol больше всех вчера набрал очков в Соккер-Мании - 40. Поздравляем! Чемпионат мира 2026
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