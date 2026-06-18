В «Динамо» рассказали о трансферных планах на лето

Председатель совета директоров «Динамо» Александр Ивлев ответил на вопрос, обсуждало ли руководство клуба трансферные планы на лето с новым главным тренером .

Это продолжительный процесс. Определенное видение у тренера уже есть, он не терял связи с клубом и следил за игроками. Но окончательные решения будут после того, как он увидит футболистов в деле. Трансферная политика будет зависеть от продления контрактов. Если, к примеру, Нгамале уйдет, будем искать замену. У «Динамо» есть трансферный бюджет, на необходимые усиления мы готовы пойти.