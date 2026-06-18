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Александр Мостовой: «Тот, кто считает Роналду лучше Месси — глупец»

сегодня, 10:53

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой оценил игру Лионеля Месси и Криштиану Роналду на чемпионате мира.

Месси — настоящий гений и феномен нашего времени. Он словно с другой планеты. Ни один футболист в мире не может делать то, что делает Месси на поле. Просто величайший! В 38 лет играть на таком уровне — это безумие.

Понимаю, что есть еще и Роналду, но, к сожалению, он не дотягивает до уровня Лионеля. Они два величайших футболиста, но лично я ставлю аргентинца выше португальца. Тот, кто считает Роналду лучше Месси — глупец.

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Все комментарии
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3nx8w2jactj4
сегодня в 11:00
Чем Мостовой умнее тех глупцов.
lazzioll
lazzioll
сегодня в 10:57
эти бессмысленные споры - Роналду или Месси не имеют искры разумности. Ведь выше Мостового все равно не прыгнешь, тогда к чему это всё..
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 10:55, ред.
Глупец или голубец))
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