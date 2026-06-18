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«Реал» объявил о переходе бывшего защитника «Ливерпуля» Конате

сегодня, 12:10

Пресс-служба «Реала» объявила о переходе бывшего защитника «Ливерпуля» Ибраима Конате.

Трансфер состоялся бесплатно на правах свободного агента. Контракт с французом подписан до 30 июня 2030 года.

За «Ливерпуль» Конате выступал с 2021 года. В сезоне-2025/26 защитник сыграл 51 матч и забил 2 гола.

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 12:39, ред.
Karkaz.

А на Рафинью у меня особых надежд нет. Нестабильный он как в плане здоровья, так и в игровом смысле (прошлый сезон отыграл на ура, а в прошедшем просел донельзя).
A.S.A
A.S.A
сегодня в 12:38
Не считаю Конате сильным защитником. Ибраим не самый надежный, не самый быстрый защитник, но допускаю, что при Жозе он заиграет по новому! Сейчас у Жозе в обойме будут опытные Рюдигер, Милитао(пока лечится), Конате и молодой Хёйсен! В идеале им бы подписать еще одного опытного игрока и тогда проблем с обороной у Мадрида не должно быть!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Karkaz (раскрыть)
сегодня в 12:36
Флик напрягся... Без иронии.
Karkaz
Karkaz ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 12:35
Это да. Но во первых, чемпионат выигрывается не в эль классико, а во вторых у Барсы есть другой фланг, Рафинья/Гордон. Но там говорят, Думфриз будет) Посмотрим)
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Karkaz (раскрыть)
сегодня в 12:31, ред.
Против Ямаля у Реала теперь будет не инвалид Менди, и даже не подающий надежды Каррерас, а один из лучших левых дефов - Кукурелья.

Тяжёлые времена настанут для Ямаля... Кукушку обвести и оставить позади себя, - это надо быть Месси. А Ямаль - не Месси..., далеко причем.
AleS
AleS
сегодня в 12:26
Скоро еще Думфриз подъедет. Ждем требл от Моуриньо в следующем сезоне!!!
Grizly88
Grizly88 ответ Karkaz (раскрыть)
сегодня в 12:21
Посмотрим
Karkaz
Karkaz ответ Grizly88 (раскрыть)
сегодня в 12:20
В свою время Пепе и Лусио были чудилами, но при португальце вырывали ноги с землёй.
Grizly88
Grizly88
сегодня в 12:19
Конате тот еше чудила
Karkaz
Karkaz
сегодня в 12:18, ред.
Моур взялся за дело, в первую очередь оборона. Кукурелья, Конате... Автобус начинает заводиться)
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