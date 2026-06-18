«Реал» объявил о переходе бывшего защитника «Ливерпуля» Конате

Пресс-служба «Реала» объявила о переходе бывшего защитника «Ливерпуля» Ибраима Конате.
Трансфер состоялся бесплатно на правах свободного агента. Контракт с французом подписан до 30 июня 2030 года.
За «Ливерпуль» Конате выступал с 2021 года. В сезоне-2025/26 защитник сыграл 51 матч и забил 2 гола.
А на Рафинью у меня особых надежд нет. Нестабильный он как в плане здоровья, так и в игровом смысле (прошлый сезон отыграл на ура, а в прошедшем просел донельзя).
Тяжёлые времена настанут для Ямаля... Кукушку обвести и оставить позади себя, - это надо быть Месси. А Ямаль - не Месси..., далеко причем.