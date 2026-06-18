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Воспитанник «Барселоны» может перейти в «Ювентус»

сегодня, 15:04

Полузащитник «Сельты» Илайш Мориба может продолжить карьеру в топ-клубе.

В подписании хавбека заинтересован «Ювентус». Туринцы уже долгое время следят за развитием футболиста.

Напомним, что Мориба является воспитанником «Барселоны».

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Kostya-515
Kostya-515
сегодня в 15:38
Не надо было из Барсы уходить, сейчас был бы в основном составе с титулами и хорошей зп.
Но нет, решил, что уже в 18 лет он самый важный игрок состава и должен получать огромные деньги. Показывал хорошую игру, но решил пойти за деньгами и итог мы наблюдаем сейчас-скитание по клубам..
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