Воспитанник «Барселоны» может перейти в «Ювентус»

Полузащитник «Сельты» Илайш Мориба может продолжить карьеру в топ-клубе.
В подписании хавбека заинтересован «Ювентус». Туринцы уже долгое время следят за развитием футболиста.
Напомним, что Мориба является воспитанником «Барселоны».
Полузащитник «Сельты» Илайш Мориба может продолжить карьеру в топ-клубе.
В подписании хавбека заинтересован «Ювентус». Туринцы уже долгое время следят за развитием футболиста.
Напомним, что Мориба является воспитанником «Барселоны».
Но нет, решил, что уже в 18 лет он самый важный игрок состава и должен получать огромные деньги. Показывал хорошую игру, но решил пойти за деньгами и итог мы наблюдаем сейчас-скитание по клубам..