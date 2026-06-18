«Реал» готов заплатить за Олисе более 200 млн евро

сегодня, 17:32

«Реал» сохраняет интерес к вингеру «Баварии» .

По данным источника, испанский клуб понимает высокую стоимость 24-летнего француза и может заплатить за его трансфер до 220 млн евро.

Контракт Олисе с «Баварией» рассчитан до 2029 года.