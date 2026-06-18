«Реал» готов заплатить за Олисе более 200 млн евро

«Реал» сохраняет интерес к вингеру «Баварии» Майклу Олисе.
По данным источника, испанский клуб понимает высокую стоимость 24-летнего француза и может заплатить за его трансфер до 220 млн евро.
Контракт Олисе с «Баварией» рассчитан до 2029 года.
«Реал» сохраняет интерес к вингеру «Баварии» Майклу Олисе.
По данным источника, испанский клуб понимает высокую стоимость 24-летнего француза и может заплатить за его трансфер до 220 млн евро.
Контракт Олисе с «Баварией» рассчитан до 2029 года.
Вот только очень сомневаюсь, что Бавария захочет отдавать Олисе Реалу, даже за такую заманчивую сумму.