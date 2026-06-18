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«Реал» готов заплатить за Олисе более 200 млн евро

сегодня, 17:32

«Реал» сохраняет интерес к вингеру «Баварии» Майклу Олисе.

По данным источника, испанский клуб понимает высокую стоимость 24-летнего француза и может заплатить за его трансфер до 220 млн евро.

Контракт Олисе с «Баварией» рассчитан до 2029 года.

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Все комментарии
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
сегодня в 18:50
Когда Алонсо приходил, то ему сказали строить из того, что есть.
Под Маура скупают всех.
А будет ли выхлоп, узнаем в ближайшем будущем.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 18:31
нет игры, нет трофей, но есть денежный мешок под проект Галактикос Переса))
можно и 300 млн за Олисе.
но когда на поле нет игроков, голодные к успеху, все это бессмысленно трата денег.
я понял бы охоты на крутых игроков, если Олисе играл за Астон Виллу, а Витинья за Порту. но ПСЖ и Бавария сами великие клубы, и прямо сейчас сильней Реала.
эти крутые сделки за сотни млн оправданы, если тренер Пеп Гвардиола)))
Drosmo
Drosmo
сегодня в 18:31
Вот это действительно было бы хорошее приобретение. Первый матч Франции на ЧМ показал, что Олисе с Мбаппе - это отличная, результативная связка. А трио с Винисиусом могло бы стать вообще лучшей линией нападения в мире. Но только с Винистусом здорового человека, а не с Винисиусом курильщика, которого мы видим уже два сезона подряд.

Вот только очень сомневаюсь, что Бавария захочет отдавать Олисе Реалу, даже за такую заманчивую сумму.
h723q5mua2sm
h723q5mua2sm
сегодня в 18:27
Не сомневаюсь что он окажется в королевском клубе
Barcelona
Barcelona
сегодня в 18:20
Бавария упакует Олисе в лучшем виде!
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 18:19
Так 200 или 220?😁
yanaq7hz3usf
yanaq7hz3usf
сегодня в 17:50
Это уже всё-таки перебор
Гость
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