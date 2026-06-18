Ташуев назвал российских тренеров сильнее испанских

Наставник «Енисея» Сергей Ташуев сравнил российских и испанских тренеров и заявил, что отечественная школа сильнее.
В их тренерской школе нет абсолютно ничего особенного. Я убежден, что российские тренеры сильнее. Тот же Гвардиола всю карьеру проводит в топ-клубах с безграничными трансферными бюджетами и лучшими игроками мира. В его футболе нет уникальных идей — обычный контроль мяча и прессинг.
Также тренер вспомнил работу испанских специалистов в России.
Эмери полностью провалился. Абаскаль — вообще мой "клиент”, я его "Спартак” побеждал и дома, и в гостях. Наша отечественная спортивная методическая база — лучшая в мире, и нам пора начать уважать себя.