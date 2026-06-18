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Ташуев назвал российских тренеров сильнее испанских

сегодня, 18:01

Наставник «Енисея» Сергей Ташуев сравнил российских и испанских тренеров и заявил, что отечественная школа сильнее.

В их тренерской школе нет абсолютно ничего особенного. Я убежден, что российские тренеры сильнее. Тот же Гвардиола всю карьеру проводит в топ-клубах с безграничными трансферными бюджетами и лучшими игроками мира. В его футболе нет уникальных идей — обычный контроль мяча и прессинг.

Также тренер вспомнил работу испанских специалистов в России.

Эмери полностью провалился. Абаскаль — вообще мой "клиент”, я его "Спартак” побеждал и дома, и в гостях. Наша отечественная спортивная методическая база — лучшая в мире, и нам пора начать уважать себя.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
сегодня в 18:52, ред.
Если заменить российских на советских тогда это высказывание могло прокатить!
memphis
memphis
сегодня в 18:50
Только Эмери в ЛЕ как к себе домой ходит, а мы гордимся давнишними победами
salleeh
salleeh
сегодня в 18:48
Так, пойду я собирать на лечение этому дядьке…
mn5wabba4vj7
mn5wabba4vj7
сегодня в 18:31
Немного неудачное он начал сравнивать..... один уже называл тренера тренеришкой....
Caniggia
Caniggia
сегодня в 18:14
Надо было добавить, что Кройфф у которого учился Гвардиола, а так же Ринус Михелс, на чьих конспектах работал Кройфф, тоже простые физруки, не то что наши мэтры тренерского цеха - Ташуев, Шалимов, Аленичев, Тихонов, Березуцкий, Григорян...
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