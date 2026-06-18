Ташуев назвал российских тренеров сильнее испанских

сегодня, 18:01

Наставник «Енисея» сравнил российских и испанских тренеров и заявил, что отечественная школа сильнее.

В их тренерской школе нет абсолютно ничего особенного. Я убежден, что российские тренеры сильнее. Тот же Гвардиола всю карьеру проводит в топ-клубах с безграничными трансферными бюджетами и лучшими игроками мира. В его футболе нет уникальных идей — обычный контроль мяча и прессинг.

Также тренер вспомнил работу испанских специалистов в России.