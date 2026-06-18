Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферыАнглия. Премьер-Лига 2025/2026

«Ливерпуль» подпишет Муньоса из «Осасуны» за 40 млн евро

вчера, 21:16

«Ливерпуль» объявил о договоренности по переходу вингера «Осасуны» Виктора Муньоса. 22-летний футболист подпишет контракт до лета 2032 года после получения разрешения на работу в Великобритании.

Муньос уже прошел медосмотр для мерсисайдцев, находясь в расположении сборной Испании в США. «Ливерпуль» выиграл борьбу за игрока у «Ньюкасла», активировав отступные в размере 40 млн евро.

Подписывайся в ВК
Все новости
ОфициальноАфонсо Морейра перешёл из «Лиона» в «Байер»
Вчера, 20:35
Официально«Милан» активировал обратный выкуп Камарды
Вчера, 19:42
Официально«Реал» объявил о переходе бывшего защитника «Ливерпуля» Конате
Вчера, 12:10
ОфициальноЕгор Пруцев стал футболистом «Дюнкерка»
17 июня Фото
ОфициальноБернарду Силва перешёл в «Реал»
17 июня
Официально«Удинезе» выкупил Дзаньоло
16 июня
Сортировать
Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ particular (раскрыть)
вчера в 22:56
Ньюкасл очень хотел испанского игрока.
долго вели его....и снова Ливерпуль на перехвате!
отныне Ньюкасл будет играть против Ливерпуля, как Эвертон каждый матч.
а пока можно дротики можно кидать в эмблему Ливерпуля в офисе.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 22:53
Ливерпуль: подскажите, пожалуйста, кто еще у Ньюкасла в шорт-листе?
lazzioll
lazzioll ответ particular (раскрыть)
вчера в 21:36
пересмотреть надо, сто лет как смотрел этот фильм) помню выражение того Муньеса техничного паренька с другого континента попавшего в состав Ньюкасла на тренировку, грязь, пот, все вокруг двухметровые и ломают кости и он такой маленький дриблерчик. там же вроде и продолжения есть два наверное фильма где он в Реале после Ньюкасла. шикарный фильм был в свое время.
particular
particular
вчера в 21:30
После "Муньоса" и "разрешения на работу в Великобритании" вспомнился шикарный фильм "Гол" (2005 года) о сложном пути Сантьяго Муньеса в основу Ньюкасла... Тогда, безусловно, цифры в 40 лимонов и не снились...
memphis
memphis
вчера в 21:26
Сырой парень
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 