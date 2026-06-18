«Ливерпуль» подпишет Муньоса из «Осасуны» за 40 млн евро

«Ливерпуль» объявил о договоренности по переходу вингера «Осасуны» Виктора Муньоса. 22-летний футболист подпишет контракт до лета 2032 года после получения разрешения на работу в Великобритании.
Муньос уже прошел медосмотр для мерсисайдцев, находясь в расположении сборной Испании в США. «Ливерпуль» выиграл борьбу за игрока у «Ньюкасла», активировав отступные в размере 40 млн евро.
долго вели его....и снова Ливерпуль на перехвате!
отныне Ньюкасл будет играть против Ливерпуля, как Эвертон каждый матч.
а пока можно дротики можно кидать в эмблему Ливерпуля в офисе.