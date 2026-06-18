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ФИФА изменила правило исполнения гимнов после жалобы Тухеля

вчера, 22:49
АнглияЛоготип футбольный клуб Англия4 : 2Логотип футбольный клуб ХорватияХорватияЗавершен

ФИФА разрешила тренерским штабам сборных менять позицию во время исполнения гимнов.

Теперь тренеры смогут вставать по бокам от фотографов, чтобы те не закрывали обзор на игроков.

Решение приняли после жалобы главного тренера сборной Англии Томаса Тухеля. После матча с Хорватией на ЧМ-2026 он заявил, что «стена из 50 фотографов» закрыла ему вид на футболистов.

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Quake_Crimea
Quake_Crimea
вчера в 23:43
Вот блин внуки фашистов...
lazzioll
lazzioll
вчера в 23:41
фотографы потом эти фотки по всему миру распространяют. потому и толкутся там по сто человек. чего честно сказать не понимаю этого в век технологий - щелкните автокамерой один ну десять снимков и раздайте всем, выложите в свободный доступ. а то тут что ли как в 19 веке на Диком Западе фотографы на вес золота и каждый должен себе фото делать и ехать проявлять в редакцию????
с другой стороны тренерский штаб которому зачем-то надо видеть поющую гимн сборную. зачем?? наказывают тех кто не поет? зачем на них смотреть? пой себе сам в своем тренерском кругу.

короче проблема ни о чем и из ничего. еще и я об этом зачем-то написал три абзаца)))
Гость
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