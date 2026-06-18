ФИФА изменила правило исполнения гимнов после жалобы Тухеля

ФИФА разрешила тренерским штабам сборных менять позицию во время исполнения гимнов.
Теперь тренеры смогут вставать по бокам от фотографов, чтобы те не закрывали обзор на игроков.
Решение приняли после жалобы главного тренера сборной Англии Томаса Тухеля. После матча с Хорватией на ЧМ-2026 он заявил, что «стена из 50 фотографов» закрыла ему вид на футболистов.
с другой стороны тренерский штаб которому зачем-то надо видеть поющую гимн сборную. зачем?? наказывают тех кто не поет? зачем на них смотреть? пой себе сам в своем тренерском кругу.
короче проблема ни о чем и из ничего. еще и я об этом зачем-то написал три абзаца)))