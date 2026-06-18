Швейцария победила Боснию и Герцеговину на ЧМ-2026

вчера, 23:57

Сборная Швейцарии обыграла команду Боснии и Герцеговины в матче второго тура группы B чемпионата мира (4:1).

Счет на 74-й минуте открыл Йохан Манзамби. На 80-й минуте защитник боснийцев Тарик Мухаремович получил красную карточку. На 84-й минуте Рубен Варгас удвоил преимущество швейцарцев, а на 90-й Манзамби оформил дубль. Эрмин Махмич на 90+3-й минуте отыграл один мяч, но на 90+7-й Гранит Джака реализовал пенальти и установил окончательный счет.

Швейцария занимает 1-е место в группе B с четырьмя очками после двух туров. Босния и Герцеговина идет 4-й с одним баллом.