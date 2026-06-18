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Швейцария победила Боснию и Герцеговину на ЧМ-2026

вчера, 23:57
ШвейцарияЛоготип футбольный клуб Швейцария4 : 1Логотип футбольный клуб Босния и ГерцеговинаБосния и ГерцеговинаЗавершен

Сборная Швейцарии обыграла команду Боснии и Герцеговины в матче второго тура группы B чемпионата мира (4:1).

Счет на 74-й минуте открыл Йохан Манзамби. На 80-й минуте защитник боснийцев Тарик Мухаремович получил красную карточку. На 84-й минуте Рубен Варгас удвоил преимущество швейцарцев, а на 90-й Манзамби оформил дубль. Эрмин Махмич на 90+3-й минуте отыграл один мяч, но на 90+7-й Гранит Джака реализовал пенальти и установил окончательный счет.

Швейцария занимает 1-е место в группе B с четырьмя очками после двух туров. Босния и Герцеговина идет 4-й с одним баллом.

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Все комментарии
Comentarios
Comentarios ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
сегодня в 01:49
Канада и Мексика два таких интересных персонажей . Наволяют еще не мало
ABir
ABir
сегодня в 00:54
Швейцария выглядела более целостно и солидно, а потому и заслуженно победила.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 00:48
Да ладно, проехали.)))
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
сегодня в 00:47, ред.
Я когда лицезрею мундиаль, на расклад в таблице смотрю в самую последнюю очередь. Всегда. Почему ? Каждый, кто попадает на ЧМ старается засветиться, выдать свой максимум и подняться по служебной лестнице. Это ведь не просто рядовое событие. Здесь пишется история мирового футбола и шанс войти в неё - цель всей жизни. Этим же ну вообще мяч пинать не хотелось. Тут всё настолько было приторно и сухо, что даже вникать в шансы БиГ небыло никакого желания. Люди своего счастья не то, что не понимают, они просто индифирентны.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:39
Я был неправ.
Прости зас**нца !)
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 00:33
Странно что они так играли, до сегодняшнего дня были вполне хорошие шансы даже за второе место побороться, сейчас уже больше только за третье, и то Катар надо ещё победить, у Канады это не удалось, а если быть столь или ещё более деморализованными, то и у Боснии и Герцеговины вряд ли выйдет. Весьма интересно как сыграют Швейцария и Канада, прежде всего в плане сколь на равных сможет играть Канада, если сможет.
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 00:30
Вот теперь, узнаю Швейцарию, которая была лидером в своей группе, в отборе на ЧМ.
iBragim2102
iBragim2102
сегодня в 00:28
Италия настолько слаба
Capral
Capral
сегодня в 00:26
А кто забудет- тому оба?)))
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 00:20, ред.
Давай сбрасывай скорлупу...
Кто старое помянет, тому глаз вон.
Праздник на дворе (ЧМ) ! И потом: на меня обижаться, себя не уважать !))
Capral
Capral
сегодня в 00:19, ред.
Макс, дело в том, что после кошмарного дуболомного футбола ЮАР и Чехии, легкая и воздушная игра Швейцарии показалась мне отдушиной- просто отдыхом на природе. А когда отдыхаешь душой, хочется порассуждать о прекрасном, только и всего...)))
Colchoneros
Colchoneros
сегодня в 00:18
Кто бы мог подумать что эти Сборные на двоих забьют 5 голов?!
Футбол не предсказуем!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Groboyd (раскрыть)
сегодня в 00:15, ред.
Совсем то уж кастрировать не стоит... Мир - 24; Евро -16. Самое оно, причем проверенное временем.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 00:14, ред.
Как у тебя Вить, терпежу ещё нашлось вникать в "тактические построения" БиГ, ума не приложу. Меня до того тошнило и возмущало их отношение к игре, что даже никакого желания включить голову на сей счёт не возникло.
Locomotive Breath
Locomotive Breath ответ Groboyd (раскрыть)
сегодня в 00:13
Как в старые добрые времена! Но, к сожалению, времена не те. С комерческлй точки зрения 16 и 8 совсем невыгодно. Типа: вот вам продукт, да побольше, а качество уже вторично.
Groboyd
Groboyd ответ Locomotive Breath (раскрыть)
сегодня в 00:10
Я за 16, а на ЕВРО 8.
Locomotive Breath
Locomotive Breath ответ Groboyd (раскрыть)
сегодня в 00:09
Посмотрев сегодня два матча на ЧМ, как то со страшной силой захотелось что бы было 24 или на крайняк 32 команды участницы...
Capral
Capral
сегодня в 00:08, ред.
С первых минут Швейцария показала, что формировать своё наступление будет исключительно левым флангом. Оттуда и поступали разрезающие передачи. Вообще, надо сказать, что Швейцария очень интересная команда, играющая в комбинационный, техничный футбол. Команда плетет свои кружева в среднем темпе, с подключением защитников. Три гола из четырех команда забила именно слевого фланга...

Играет команда в среднем темпе, в позиционный футбол, не форсируя события, но при этом, каждый из игроков находит острое продолжение в атаке на открывающегося партнера. Босния- мертвее мортвого. Кроме симпатичной комбинации на 31мин., нечего и вспомнить. Ну а удаление стало приговором боснийцам. Приступив к осаде вражеских ворот, швейцарцы без труда довели встречу до разгрома безликого соперника, и даже красивый гол Боснии, только присластил немного, горькую пилюлу поражения...

Уже не первый форум проводит Швейцария в качестве одной из самых интересных команд, но высоких мест пока не занимала. Посмотрим, как будет в этот раз. Мне команда очень нравится. Удачи Швейцарии!!!
Real Oviedo
Real Oviedo
сегодня в 00:07
Босния ничего не показала и по делу была разгромлена. Весь матч играли только на отбой. Швейцарцы могли намного больше голов им забивать но с реализацией плохо у них. Тем не менее несмотря на разгром шансы на выход в плей офф остаются у Боснии высокие. Достаточно лишь в последнем туре обыграть Катар.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 00:05, ред.
Швейцария таки дожала БиГ. Матч не из разряда фантастических, но показавших ещё раз, что иметь в составе восковую фигуру в нападении при ставке на контратаки в важном матче - глупо, мягко говоря. Одну такую фигуру, к сожалению, мы все видели в недавнем матче других команд. Начало 5го десятка...ну побойтесь бога, товарищи главные тренеры).
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 00:02, ред.
Швейцария победила Боснию и..............

Мне кажется даже эстонский пудель с нашими родными инвалидами эту Боснию размазали бы.
За такой пассив от БиГ, я б на месте их болельщиков требовал возврат билетов + компенсацию за перелёт и гостиницу. Ребята совсем играть не хотели. Вообще. Даже не припомню, кто ещё так наплевательски относился к игре на ЧМ.

Спасибо хоть швейцарцам за голы: так бы вообще было бы время впустую потрачено.
Groboyd
Groboyd
вчера в 23:59
Пусть только две команды пройдут дальше из этой группы. Боснии и Катару в плэй офф делать нех.. Да и просто не нужны они там.
Гость
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