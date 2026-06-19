Зидан поддержал сына после поражения Алжира от Аргентины

Бывший игрок сборной Франции Зинедин Зидан посетил раздевалку сборной Алжира после поражения от Аргентины (0:3) в матче 1-го тура группового этапа ЧМ-2026.
По информации источника, чемпион мира 1998 года хотел поддержать своего сына — голкипера Люку Зидана, пропустившего три мяча от Лионеля Месси.
Также Зинедин пообщался с другими игроками сборной Алжира и подбодрил команду перед следующими матчами группового этапа.
Одним пряником дела не делают..., нужен ещё и кнут ! Уж кто кто, а Зидан то об этом имеет понятие.
Лучше бы люлей вставил за то , что так беспрепятственно давали Месси трусцой к первому своему голу бежать, да бить без опеки, когда Лео третий со своей рабочей левой клал.
А за мягкие ладошки, которые Люка поставил при отражении первого удара от Месси, я на месте папы ещё и леща бы сынку зарядил!
это был Зинедин Зидан.
только вот после поражения Зидан сбежал в подтрибунку
(Барса выиграла Эль Класико 3-0)
а Месси с тех пор никого не просил.
тот матч был первый и единственный матч Месси и Зидана.
потом были матчи Зидана как тренера Реал Мадрид.