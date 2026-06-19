Зидан поддержал сына после поражения Алжира от Аргентины

сегодня, 00:39

Бывший игрок сборной Франции посетил раздевалку сборной Алжира после поражения от Аргентины (0:3) в матче 1-го тура группового этапа ЧМ -2026.

По информации источника, чемпион мира 1998 года хотел поддержать своего сына — голкипера , пропустившего три мяча от Лионеля Месси.

Также Зинедин пообщался с другими игроками сборной Алжира и подбодрил команду перед следующими матчами группового этапа.