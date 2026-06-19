Галактионов рассказал о Карпукасе и трансферных целях «Локомотива»

Главный тренер «Локомотива» высказался о возможном переходе в «Зенит», финансовом положении клуба и трансферных целях команды.

О возможном трансфере Карпукаса

Приоритетная цель — сохранение всего российского костяка команды. Я как главный тренер заинтересован и настаиваю на том, чтобы Карпукас остался в «Локомотиве». Он воспитанник клуба, провёл хороший отрезок, после ухода Дмитрия Баринова взял на себя бо́льшую часть лидерских качеств. Однако переговорный процесс настолько тонкая вещь, и от нашего желания, может быть, мало что и зависит. Есть финансовые условия, есть трансферный переход и есть сумма, которая может быть заплачена. Но очень надеюсь, что клуб и Артём продолжат сотрудничество.

О финансовых трудностях и амбициях клуба

Доля правды в ваших словах есть — в том, что касается финансового баланса в сохранении игроков. Всё, что касается моей позиции — как амбициозному человеку мне хочется выигрывать, и мы точно будем биться. Очень надеюсь, что состав сохранится. Но футбольная жизнь такова, что изменения могут произойти, и уходы игроков мы постараемся минимизировать без потери качеств за счёт нашей работы.

О поиске форварда и ситуации с Пруцевым

Спортивный отдел рассматривал, в том числе, и данного футболиста. По разным факторам на сегодня данное решение приостановлено. И не совсем правильно говорить о том, что форвард на сегодня — основополагающая цель. На мой взгляд, основополагающая цель — закрепить и вернуть в состав Данила Пруцева. Игрока, который принес большую пользу «Локомотиву», стал основным игроком и все без исключения высказывали желание сохранить его в клубе. Какие шаги для этого будут предприняты, вопрос к клубу и менеджменту.