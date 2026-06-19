Мексика и Канада одержали победы в матчах 2-го тура ЧМ

В матчах 2-го тура ЧМ-2026 сборные Мексики и Канады добыли победы над Южной Кореей и Катаром соответственно.
Мексиканцы победили со счетом 1:0 и лидируют в группе А с 6 очками. Канада разгромила Катар 6:0 и имеет 4 очка в группе В — команда также идет 1-й.
У Южной Кореи 3 очка после двух игр, у Катара — 1.
Если швейцарцы в своём матче расточительно запороли кучу моментов и только поэтому не обыграли его, то кленовые сегодня взялись за дело, засучив рукава и легко размотали Доху уже к перерыву.
Катару остался матч с боснийцами, которых устроит и ничья, но взять победу
им будет веселее- с 4-мя очками и более приличной, чем у них сейчас, разницей мячей, в сводной таблице третьих мест намного приятнее..))
Что касается матча Мексика-Корея, он был откровенно скучен.
Голевых моментов не набралось и с полдесятка на двоих, причём один из них засчитан как голевой исключительно из-за гола.
А угловых вообще всего два на двоих.
Единственный гол, ставший следствием несчастного косяка корейского кипера, вполне достойно увенчал такой футбол. Но очки есть очки, мексы с двумя победами досрочно вышли напрямую в плей-офф, причём с первого места, с чем их
и поздравляем )