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Мексика и Канада одержали победы в матчах 2-го тура ЧМ

сегодня, 08:37

В матчах 2-го тура ЧМ-2026 сборные Мексики и Канады добыли победы над Южной Кореей и Катаром соответственно.

Мексиканцы победили со счетом 1:0 и лидируют в группе А с 6 очками. Канада разгромила Катар 6:0 и имеет 4 очка в группе В — команда также идет 1-й.

У Южной Кореи 3 очка после двух игр, у Катара — 1.

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17 июня
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Все комментарии
lazzioll
lazzioll ответ баск (раскрыть)
сегодня в 11:51
Месксика-Чехия 0-1 Корея ЮАР 3-0 и Корея выходит с первого места. как пример. считается разница в первую очередь на ЧМ а не личные.
q3qrnbb759j8
q3qrnbb759j8
сегодня в 09:48
Дома и стены помогают.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 09:03
Канада показала Португалии настоящий футбол
баск
баск
сегодня в 09:01, ред.
С Катаром всё ясно, он оказался неконкурентен в этой группе.
Если швейцарцы в своём матче расточительно запороли кучу моментов и только поэтому не обыграли его, то кленовые сегодня взялись за дело, засучив рукава и легко размотали Доху уже к перерыву.

Катару остался матч с боснийцами, которых устроит и ничья, но взять победу
им будет веселее- с 4-мя очками и более приличной, чем у них сейчас, разницей мячей, в сводной таблице третьих мест намного приятнее..))

Что касается матча Мексика-Корея, он был откровенно скучен.
Голевых моментов не набралось и с полдесятка на двоих, причём один из них засчитан как голевой исключительно из-за гола.
А угловых вообще всего два на двоих.

Единственный гол, ставший следствием несчастного косяка корейского кипера, вполне достойно увенчал такой футбол. Но очки есть очки, мексы с двумя победами досрочно вышли напрямую в плей-офф, причём с первого места, с чем их
и поздравляем )
q49w7mwavbdg
q49w7mwavbdg
сегодня в 08:59
Обе команды сделали хороший задел на выход из группы
Валерыч
Валерыч
сегодня в 08:48
Мексику можно поздравить с выходом в плей-офф.
Гость
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