Мексика и Канада одержали победы в матчах 2-го тура ЧМ

сегодня, 08:37

В матчах 2-го тура ЧМ -2026 сборные Мексики и Канады добыли победы над Южной Кореей и Катаром соответственно.

Мексиканцы победили со счетом 1:0 и лидируют в группе А с 6 очками. Канада разгромила Катар 6:0 и имеет 4 очка в группе В — команда также идет 1-й.

У Южной Кореи 3 очка после двух игр, у Катара — 1.