Хавбек сборной Канады Коне получил тяжёлую травму в матче с Катаром

сегодня, 08:40

Полузащитник сборной Канады получил серьёзную травму в матче чемпионата мира-2026 против Катара (6:0).

Как сообщил инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X, у 24-летнего футболиста диагностированы переломы большеберцовой и малоберцовой костей.

В настоящее время Коне находится в больнице вместе со своей матерью Сюзанной, которая поддерживает сына перед предстоящей операцией. По предварительным оценкам, восстановление игрока может занять от четырёх до пяти месяцев.

Травма произошла на 51-й минуте встречи после жёсткого фола со стороны защитника сборной Катара Ассим Мадибо. После столкновения канадец не смог продолжить игру и покинул поле на носилках.

Главный арбитр матча Кристиан Гарай сначала показал нарушителю жёлтую карточку, однако после оценки последствий эпизода изменил своё решение и удалил Мадибо с поля.