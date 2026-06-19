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Хавбек сборной Канады Коне получил тяжёлую травму в матче с Катаром

сегодня, 08:40
КанадаЛоготип футбольный клуб Канада6 : 0Логотип футбольный клуб КатарКатарЗавершен

Полузащитник сборной Канады Исмаэль Коне получил серьёзную травму в матче чемпионата мира-2026 против Катара (6:0).

Как сообщил инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X, у 24-летнего футболиста диагностированы переломы большеберцовой и малоберцовой костей.

В настоящее время Коне находится в больнице вместе со своей матерью Сюзанной, которая поддерживает сына перед предстоящей операцией. По предварительным оценкам, восстановление игрока может занять от четырёх до пяти месяцев.

Травма произошла на 51-й минуте встречи после жёсткого фола со стороны защитника сборной Катара Ассим Мадибо. После столкновения канадец не смог продолжить игру и покинул поле на носилках.

Главный арбитр матча Кристиан Гарай сначала показал нарушителю жёлтую карточку, однако после оценки последствий эпизода изменил своё решение и удалил Мадибо с поля.

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Все комментарии
5u2ha3qcrfca
5u2ha3qcrfca
сегодня в 09:49
Неожиданно Катар оказался настолько слаб.
Конкурс бот
Конкурс бот
сегодня в 09:00
ЦКВД больше всех вчера набрал очков в Соккер-Мании - 38. Поздравляем! Чемпионат мира 2026
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 08:57
Очень жаль игрока, травма серьёзная...
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