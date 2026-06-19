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Канада установила достижение для команд не из Европы и Южной Америки

сегодня, 09:11
КанадаЛоготип футбольный клуб Канада6 : 0Логотип футбольный клуб КатарКатарЗавершен

Сборная Канады вошла в историю чемпионатов мира, став первой командой не из Европы и Южной Америки, которой удалось забить шесть мячей в одном матче турнира.

Во встрече второго тура группового этапа чемпионата мира-2026 канадцы разгромили Катар со счётом 6:0. Игра прошла в Ванкувере и завершилась крупнейшей победой в истории североамериканской сборной на мундиалях.

Этот результат позволил Канаде установить уникальное достижение. Ранее ни одной сборной из Северной Америки, Африки, Азии или Океании не удавалось преодолеть отметку в пять голов в одном матче чемпионата мира.

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