Игрока сборной Испании не узнали и не хотели пускать в отель

сегодня, 10:50

Нападающий сборной Испании оказался в курьёзной ситуации на базе национальной команды в американском Чаттануге.

Футболист отправился на прогулку, оставив свою аккредитацию в отеле. Когда Иглесиас попытался вернуться на территорию тренировочного центра, сотрудники службы безопасности не узнали его и отказались пропускать без документов.

В итоге форварду пришлось связаться с администратором сборной Испании, который подтвердил его личность и помог решить проблему.