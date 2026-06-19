Игрока сборной Испании не узнали и не хотели пускать в отель

Нападающий сборной Испании Борха Иглесиас оказался в курьёзной ситуации на базе национальной команды в американском Чаттануге.
Футболист отправился на прогулку, оставив свою аккредитацию в отеле. Когда Иглесиас попытался вернуться на территорию тренировочного центра, сотрудники службы безопасности не узнали его и отказались пропускать без документов.
В итоге форварду пришлось связаться с администратором сборной Испании, который подтвердил его личность и помог решить проблему.
Так что, в отеле поступили правильно- всё и всех надо перепроверять.