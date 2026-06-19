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Игрока сборной Испании не узнали и не хотели пускать в отель

сегодня, 10:50

Нападающий сборной Испании Борха Иглесиас оказался в курьёзной ситуации на базе национальной команды в американском Чаттануге.

Футболист отправился на прогулку, оставив свою аккредитацию в отеле. Когда Иглесиас попытался вернуться на территорию тренировочного центра, сотрудники службы безопасности не узнали его и отказались пропускать без документов.

В итоге форварду пришлось связаться с администратором сборной Испании, который подтвердил его личность и помог решить проблему.

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Все комментарии
za5wfur9u8wx
za5wfur9u8wx
сегодня в 12:16
Без бумажки - ты букашка, действовали верно.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 11:32
Вышел в город, подстригся покрасился. Тут и с паспортом могут не узнать. Хорошо, что всё хорошо кончилось...
Capral
Capral
сегодня в 11:19, ред.
Немного не в тему, но все же. Известная аргентинская актриса и ведущая Флоренсия Пенья, на Luzu TV сообщила о смерти отца Л.Месси. Через некоторое время сообщение было опровергнуто, после чего, сотрудники телеканала были уволены, а сама ведущая принесла свои извинения... Несложно догадаться, какие последствия, прежде всего психологические нанесла эта ложная информация самому футболисту...
Так что, в отеле поступили правильно- всё и всех надо перепроверять.
tmg66gp74qsh
tmg66gp74qsh
сегодня в 11:04
А не фига было оставлять документы....
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 11:03
Когда не смог обыграть Кабо Верде...
Capral
Capral ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 11:03
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣👍👍👍👍👍👍👍🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 10:58
Борха Иглесиас это вам не Хулио или Энрике , чтоб его узнавали
Capral
Capral
сегодня в 10:54
Все правильно, он не Месси или Рон, чтобы его все узнавали. Предосторожность в наше время лишней не бывает...
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