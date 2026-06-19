Игрок сборной Катара извинился перед соперником за нанесение тяжёлой травмы

сегодня, 10:52

Полузащитник сборной Катара принес извинения хавбеку сборной Канады после эпизода, который привёл к тяжёлой травме игрока. Об этом рассказал главный тренер канадской команды Джесси Марш.

Во втором туре группового этапа чемпионата мира-2026 Канада разгромила Катар со счётом 6:0. На 52-й минуте встречи при счёте 3:0 Мадибо грубо нарушил правила против Коне. Канадец не смог продолжить игру и покинул поле на носилках.

Позднее у футболиста диагностировали переломы большеберцовой и малоберцовой костей ноги.

После матча Марш сообщил, что катарский игрок лично извинился перед пострадавшим.

«Он пришёл в раздевалку и извинился перед Исмаэлем. Команда рассказала ему о серьёзности произошедшего», — отметил наставник сборной Канады.

За этот фол Мадибо был удалён с поля, а Коне теперь предстоит операция и длительное восстановление. По предварительным прогнозам, полузащитник может пропустить от четырёх до пяти месяцев