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Игрок сборной Катара извинился перед соперником за нанесение тяжёлой травмы

сегодня, 10:52
КанадаЛоготип футбольный клуб Канада6 : 0Логотип футбольный клуб КатарКатарЗавершен

Полузащитник сборной Катара Ассим Мадибо принес извинения хавбеку сборной Канады Исмаэлю Коне после эпизода, который привёл к тяжёлой травме игрока. Об этом рассказал главный тренер канадской команды Джесси Марш.

Во втором туре группового этапа чемпионата мира-2026 Канада разгромила Катар со счётом 6:0. На 52-й минуте встречи при счёте 3:0 Мадибо грубо нарушил правила против Коне. Канадец не смог продолжить игру и покинул поле на носилках.

Позднее у футболиста диагностировали переломы большеберцовой и малоберцовой костей ноги.

После матча Марш сообщил, что катарский игрок лично извинился перед пострадавшим.

«Он пришёл в раздевалку и извинился перед Исмаэлем. Команда рассказала ему о серьёзности произошедшего», — отметил наставник сборной Канады.

За этот фол Мадибо был удалён с поля, а Коне теперь предстоит операция и длительное восстановление. По предварительным прогнозам, полузащитник может пропустить от четырёх до пяти месяцев

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Все комментарии
Capral
Capral ответ n3a2c2kwke5g (раскрыть)
сегодня в 12:19
Но Шумахера же не отстранили, не смотря на то, что он отправил человека в больницу...
n3a2c2kwke5g
n3a2c2kwke5g
сегодня в 12:17
Надо за такое отстранять от футбола, пока получивший травму не выйдет на поле.
A.S.A
A.S.A ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 12:09
Приветствую, дружище!
да там эпизод не такой грубый или грязный был, он канадцу сзади в область икроножной мышцы ударил, хотел мяч выбить ....а случилось такое....
Коне конечно же от извинений легче не станет, но что случилось, уже не исправить....здоровья игроку и легкого восстановления
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 11:30
Это было жестоко.
Так нельзя играть.
Канадцы молодцы, не сломались и разгромили Катар
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 10:59
Правильно сделал, что извинился.
Но играть надо аккуратнее, хотя эпизод не видел, судить не могу
rbpgf74mr9ur
rbpgf74mr9ur
сегодня в 10:59
Хороший поступок.... ну а так что футбол это не шахматы.... травмы неизбежны...
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