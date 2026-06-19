Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиОтставки и назначенияРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

«Факел» назначил нового генерального директора клуба

сегодня, 11:45

Воронежский «Факел» объявил о назначении Дмитрия Кондратова на должность генерального директора клуба. Об этом сообщила пресс-служба команды.

На этом посту 36-летний специалист сменил Романа Асхабадзе, который покинул клуб 2 июня после завершения срока действия контракта.

До перехода в «Факел» Кондратов занимал должность председателя совета директоров «Пари НН». Также он работал советником генерального директора Общероссийского профессионального союза футболистов и являлся заместителем председателя Контрольно-дисциплинарного комитета РФС.

Воронежский клуб рассчитывает, что опыт Кондратова в футбольном управлении поможет дальнейшему развитию команды и реализации её стратегических задач.

Подписывайся в ВК
Все новости
Факел
Источник: ФК «Факел»
ОфициальноВан Бронкхорст снова возглавил «Фейеноорд»
Вчера, 00:55
ОфициальноИванов завершил карьеру и вошёл в штаб «Рубина»
17 июня
Официально«РБ Лейпциг» объявил об уходе главного тренера
17 июня
ОфициальноРубен Аморим возглавил «Милан»
16 июня Фото
Официально«Ланс» объявил о назначении нового главного тренера
16 июня
ОфициальноСборная Туниса назвала имя нового тренера
16 июня
Все комментарии
yneu9dyh7v5w
yneu9dyh7v5w
сегодня в 12:15
Молодой какой-то для директора.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 