«Факел» назначил нового генерального директора клуба

сегодня, 11:45

Воронежский «Факел» объявил о назначении Дмитрия Кондратова на должность генерального директора клуба. Об этом сообщила пресс-служба команды.

На этом посту 36-летний специалист сменил Романа Асхабадзе, который покинул клуб 2 июня после завершения срока действия контракта.

До перехода в «Факел» Кондратов занимал должность председателя совета директоров «Пари НН». Также он работал советником генерального директора Общероссийского профессионального союза футболистов и являлся заместителем председателя Контрольно-дисциплинарного комитета РФС .

Воронежский клуб рассчитывает, что опыт Кондратова в футбольном управлении поможет дальнейшему развитию команды и реализации её стратегических задач.