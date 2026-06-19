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ФИФА назвала лучших игроков 1-го тура группового этапа ЧМ-2026

сегодня, 13:27

ФИФА опубликовала рейтинг лучших футболистов первого тура группового этапа чемпионата мира-2026 по версии системы FIFA Power Rankings.

Лучшим игроком в атакующих действиях стал капитан сборной Аргентины Лионель Месси. В матче против Алжира (3:0) форвард оформил хет-трик и нанёс 60 процентов всех ударов своей команды по воротам соперника.

Лидером по креативности признан защитник сборной Ирана Рамин Резаэян. Во встрече с Новой Зеландией (2:2) он выполнил 16 точных передач, став ключевой фигурой в создании атак своей команды.

В категории оборонительных действий первое место занял защитник сборной Канады Дерек Корнелиус. В игре против Боснии и Герцеговины (1:1) он продемонстрировал впечатляющую статистику: 17 перехватов, 13 выносов мяча, четыре блокировки, четыре отбора и восемь выигранных верховых единоборств.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ Zak11 (раскрыть)
сегодня в 15:43
Согласен, товарищ Родионов!!!
Termez Zidan
Termez Zidan
сегодня в 15:36
Какой канадец? Какие то чепушилы сидят в этом фифа
Zak11
Zak11 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 15:36
Это видят только те, кто разбирается в футболе. В ФИФА уже давно сидят тупо менеджеры, которые хотят прежде всего денег на имени поднять. Не удивлюсь если Месси еще ЗМ дадут))) Там тоже люди далекие
Zak11
Zak11
сегодня в 15:34
Против кого играла Аргентина вообще? Такой бред эти рейтинги, в ФИФА вообще похоже не футбольные люди сидят. Не объективно от слова совсем
матос
матос
сегодня в 15:17
какой к черту Месси шмесси .... Харри Кейн из атакеров был лучшим , 2 забил и пахал везде!
9fen2mmw3exk
9fen2mmw3exk
сегодня в 14:49
Напридумывали категорий для определения большого количества лучших. Надо бы еще с десяток придумать.
Nenash
Nenash
сегодня в 14:40
Про лучшего якоря забыли.. 🧻🪝🤭
Grizly88
Grizly88
сегодня в 14:04
И тут Месси номер один
2f6bbs5hmedu
2f6bbs5hmedu
сегодня в 13:38
Будет Месси однозначно
Capral
Capral
сегодня в 13:37, ред.
Не понимаю этих цифр и подобных номинаций. Ну если брать полезность игроков после 1-го тура, то это прежде всего Кейн!!! Человек успевал Шедеврально сыграть на всех позициях!!! Или по креативу и универсализму, на мой взгляд- однозначно первый Олисе, который сумел перестроиться после 1-го тайма, что сразу обострило игру в атаке его сборной и дало фантазийность!!! Эти лишние цифры, только убивают эффектность и истинную полезность футболистов...
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 13:35
Месси номер 1 пока что. Посмотрим далее
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