ФИФА назвала лучших игроков 1-го тура группового этапа ЧМ-2026

сегодня, 13:27

ФИФА опубликовала рейтинг лучших футболистов первого тура группового этапа чемпионата мира-2026 по версии системы FIFA Power Rankings.

Лучшим игроком в атакующих действиях стал капитан сборной Аргентины . В матче против Алжира (3:0) форвард оформил хет-трик и нанёс 60 процентов всех ударов своей команды по воротам соперника.

Лидером по креативности признан защитник сборной Ирана . Во встрече с Новой Зеландией (2:2) он выполнил 16 точных передач, став ключевой фигурой в создании атак своей команды.

В категории оборонительных действий первое место занял защитник сборной Канады . В игре против Боснии и Герцеговины (1:1) он продемонстрировал впечатляющую статистику: 17 перехватов, 13 выносов мяча, четыре блокировки, четыре отбора и восемь выигранных верховых единоборств.