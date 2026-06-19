ФИФА назвала лучших игроков 1-го тура группового этапа ЧМ-2026

ФИФА опубликовала рейтинг лучших футболистов первого тура группового этапа чемпионата мира-2026 по версии системы FIFA Power Rankings.
Лучшим игроком в атакующих действиях стал капитан сборной Аргентины Лионель Месси. В матче против Алжира (3:0) форвард оформил хет-трик и нанёс 60 процентов всех ударов своей команды по воротам соперника.
Лидером по креативности признан защитник сборной Ирана Рамин Резаэян. Во встрече с Новой Зеландией (2:2) он выполнил 16 точных передач, став ключевой фигурой в создании атак своей команды.
В категории оборонительных действий первое место занял защитник сборной Канады Дерек Корнелиус. В игре против Боснии и Герцеговины (1:1) он продемонстрировал впечатляющую статистику: 17 перехватов, 13 выносов мяча, четыре блокировки, четыре отбора и восемь выигранных верховых единоборств.